Сирийская ПВО сбила несколько ракет Израиля на юге страны

Системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, выпущенных с территории Израиля по ряду точек на юге страны, сообщает сирийское Минобороны.

В ведомстве уточнили, что удары наносились с Голанских высот, обстрел начался с 5:00 по местному времени (совпадает с мск). При этом атака Израиля привела к «материальным потерям», сообщили в Минобороны.

Ранее сегодня, 9 апреля, израильские военные сообщили, что из Сирии было выпущено три ракеты по территории Израиля. Одна упала на открытой местности, вторая была перехвачена средствами противовоздушной обороны. Днем ранее с сирийской территории по Израилю также были выпущены три ракеты. Только одна из них пересекла границу и упала на открытой местности. Ответственность за обстрел Израиля взяла на себя базирующаяся в Сирии палестинская группировка «Бригада аль-Кудс», передает AP. Она объяснила атаку полицейским рейдом в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

6 апреля север Израиля был обстрелян из Ливана и сектора Газа. Израиль нанес ответные удары. Фактически «силы сопротивления Израилю», в которые входит ряд палестинских движений, ливанская «Хезболла» и Иран начали одновременную атакую по Израилю. В стране резко вырос террористический уровень активности, складывается напряженная ситуация вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

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Эрдни Кагалтынов