Касаткина проиграла Жабер в полуфинале Charleston Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Онс Жабер из Туниса в 1/2 финала Charleston Open. Матч завершился со счетом 7:5, 7:5 в пользу Жабер, он длился 1 час 47 минут. В финале представительница Туниса сыграет с победительницей матча между Джессикой Пегулой (США) и Белиндой Бенчич (Швейцария).

25-летняя Касаткина — первая ракетка России, восьмая ракетка мира. На ее счету победы на шести турнирах под эгидой WTA, победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе российской сборной. 28-летняя Жабер занимает пятое место в рейтинге теннисисток. На ее счету три титула WTA.

Charleston Open — турнир в категории WTA 500, проводится в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США). Призовой фонд составляет $780 тыс. Касаткина была победительницей Charleston Open в 2017 году.

Леонид Уварчев