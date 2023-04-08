«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата России

Футбольный клуб «Спартак» вничью сыграл с «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и закончилась со счетом 3:3.

В составе «Динамо» голы забили: Арсен Захарян (35-я минута) и Денис Макаров (66). У «Спартака» — Александр Соболев (7, 88 — с пенальти) и Кейта Бальде (39). Александр Соболев также забил мяч в свои ворота (45+2). Это его 100-й матч в составе «Спартака».

«Спартак» продлил безвыигрышную серию в разных турнирах до пяти матчей: на счету клуба 42 балла, он занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 36 очками идет шестым.

Анастасия Ларина