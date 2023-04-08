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Коммерсантъ FM
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Раненного снарядом времен ВОВ подростка из Белгородской области увезут на лечение в Москву

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что раненый 17-летний подросток, пытавшийся распилить снаряд времен Великой Отечественной войны в селе Покрово-Михайловка, будет транспортирован в Москву на лечение. У мальчика множественные осколочные ранения.

«Александр доставлен в областную детскую больницу. У него множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. В настоящее время проводится первичная хирургическая обработка ран. Проведена телемедицинская консультация с РДКБ. Принято решение о транспортировке в Москву для дальнейшего лечения»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Второй мальчик из этого же села, который пытался разобрать снаряд, получил легкую контузию. Его увезли в Детскую областную больницу города Белгорода.

Подробнее о том, что происходит после начала российско-украинского военного конфликта, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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