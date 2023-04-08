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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области подросток получил ранения при попытке распилить снаряд времен ВОВ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое 17-летних подростков в селе Покрово-Михайловка попытались распилить снаряд времен Великой Отечественной войны. Один мальчик получил легкую контузию, другой – осколочные ранения рук и ног.

«В селе Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде, нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Решили его разобрать, а точнее распилить, в результате чего произошел взрыв. У одного из парней легкая контузия, второму повезло меньше — он получил осколочные ранения обеих ног и левой руки»,— написал господин Гладков в Telegram.

Сейчас подростков везут в Детскую областную больницу города Белгорода. Губернатор призвал родителей следить за детьми и объяснить им, что брать в руки опасные предметы, а тем более разбирать их самостоятельно, нельзя.

В августе прошлого года в поселке Красный Октябрь Белгородского района подросток пытался разобрать боеприпас. Он получил сильные повреждения лица и глаз, ему оторвало кисть руки.

Анастасия Ларина

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