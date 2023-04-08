Турция начнет поставки газа потребителям из месторождений на шельфе в мае

Турция начнет поставлять газ, добытый на шельфовых месторождениях, уже в мае. Согласно прогнозам, газ из месторождений на шельфе должен удовлетворить потребности Турции в этом ресурсе примерно на 35 лет. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью CNN Turk.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Транспортировку газа возьмет на себя турецкая государственная нефтегазовая компания Botas. По слова министра, благодаря этому потребителей может ожидать снижение счетов за коммунальные услуги. Фатих Донмез также рассказал, что 20 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщит «хорошие новости». Подробности он не привел.

Как отмечает агентство Bloomberg, с помощью добычи газа на новых месторождениях президент Турции хочет справиться с экономической нестабильностью в стране: несмотря на субсидии, которые выделяет правительство, цены на газ и отопление растут. В связи с этим популярность Реджепа Тайипа Эрдогана и правящей партии падает. Президентские выборы в Турции ожидаются уже через месяц — 14 мая.

Анастасия Ларина