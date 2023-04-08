Заммэра анонсировал открытие трех новых станций на «салатовой» ветке метро Москвы до конца года

На станциях «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской («салатовой») линии московского метро осенью 2023 года проведут техзапуск, к концу года их откроют для пассажиров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бочкарев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Бочкарев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«К осени у нас стоит задача завершить строительство всех трех станций, провести технический пуск и до конца года подготовить их к запуску с пассажирами»,— сказал господин Бочкарев в эфире «Москва-24».

Протяженность нового участка «салатовой» ветки — шесть километров. Открытие станций улучшит транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.

Андрей Бочкарев также сообщил, что трасса «Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе», которая станет дублером МКАДа в новой Москве, будет готова в 2026 году. По его словам, новый железнодорожный путь от Курского вокзала до Площади трех вокзалов начнет работу до конца 2023 года, а станцию метро «Суворовская» Кольцевой линии (между «Новослободской» и «Проспектом Мира») построят за пять лет.

Кроме того, как рассказал заммэра, около 40% недвижимости в Москве, или больше 4 млн кв. м, планируется построить в ближайшие годы на территории бывших промзон.

Анастасия Ларина