Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заммэра анонсировал открытие трех новых станций на «салатовой» ветке метро Москвы до конца года

На станциях «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской («салатовой») линии московского метро осенью 2023 года проведут техзапуск, к концу года их откроют для пассажиров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.

Андрей Бочкарев

Андрей Бочкарев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Андрей Бочкарев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«К осени у нас стоит задача завершить строительство всех трех станций, провести технический пуск и до конца года подготовить их к запуску с пассажирами»,— сказал господин Бочкарев в эфире «Москва-24».

Протяженность нового участка «салатовой» ветки — шесть километров. Открытие станций улучшит транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.

Андрей Бочкарев также сообщил, что трасса «Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе», которая станет дублером МКАДа в новой Москве, будет готова в 2026 году. По его словам, новый железнодорожный путь от Курского вокзала до Площади трех вокзалов начнет работу до конца 2023 года, а станцию метро «Суворовская» Кольцевой линии (между «Новослободской» и «Проспектом Мира») построят за пять лет.

Кроме того, как рассказал заммэра, около 40% недвижимости в Москве, или больше 4 млн кв. м, планируется построить в ближайшие годы на территории бывших промзон.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...