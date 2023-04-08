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Замглавы краевого минагро вернулся из длительной командировки в ЛНР

Заместитель краевого минагро Юрий Крестьянников вернулся из командировки в Луганскую Народную Республику, где он работал последние полгода. 6 апреля господин Крестьянников в качестве председателя уже участвовал в заседании региональной конкурсной комиссии при минагро Пермского края, об этом сообщается в протоколе мероприятия. Юрий Крестьянников подтвердил свое возращение в Пермь из ЛНР. «Вернулся домой живой и здоровый»,— сообщил он «Ъ-Прикамье».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников отправился в командировку в ЛНР минувшим летом. В конце октября 2022 года стало известно, что замминистра был назначен первым замглавы администрации Северодонецка. При этом во время командировки на основном месте работы Юрий Крестьянников взял отпуск.

Помимо господина Крестьянникова, в командировку в новый российский регион отправились и другие пермские чиновники. В марте в ЛНР уехал начальник инспекции Госжилнадзора Пермского края Александр Евсюков. До осени он будет исполнять обязанности замруководителя администрации Северодонецка. В этом же месяце в Северодонецк были откомандированы вице-премьер регионального правительства Александр Борисов и заместитель главы краевого минтербеза Альберт Марданов.

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