Замглавы краевого минагро вернулся из длительной командировки в ЛНР

Заместитель краевого минагро Юрий Крестьянников вернулся из командировки в Луганскую Народную Республику, где он работал последние полгода. 6 апреля господин Крестьянников в качестве председателя уже участвовал в заседании региональной конкурсной комиссии при минагро Пермского края, об этом сообщается в протоколе мероприятия. Юрий Крестьянников подтвердил свое возращение в Пермь из ЛНР. «Вернулся домой живой и здоровый»,— сообщил он «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников отправился в командировку в ЛНР минувшим летом. В конце октября 2022 года стало известно, что замминистра был назначен первым замглавы администрации Северодонецка. При этом во время командировки на основном месте работы Юрий Крестьянников взял отпуск.

Помимо господина Крестьянникова, в командировку в новый российский регион отправились и другие пермские чиновники. В марте в ЛНР уехал начальник инспекции Госжилнадзора Пермского края Александр Евсюков. До осени он будет исполнять обязанности замруководителя администрации Северодонецка. В этом же месяце в Северодонецк были откомандированы вице-премьер регионального правительства Александр Борисов и заместитель главы краевого минтербеза Альберт Марданов.