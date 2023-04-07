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Коммерсантъ FM
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Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате теракта в Тель-Авиве

В израильском Тель-Авиве произошел теракт. Террорист совершил наезд на гуляющих по набережной в двух местах, затем выбрался из машины с самодельным оружием и попытался застрелить прибывших на место полицейских. Его нейтрализовали, однако перед этим один человек погиб, а еще пятеро получили ранения, сообщает телеканал «Кан 11».

Фото: Nir Elias / Reuters

Фото: Nir Elias / Reuters

МИД Израиля назвал произошедшее терактом. В СМИ сообщают, что погибший был туристом из Италии. Раненные также были туристами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после теракта отдал приказ призвать всех резервистов из приграничной полиции.

Ранее в пятницу произошел теракт в Иорданской долине. Двое девушек погибли. Их мать находится в машине в тяжелом состоянии.

Марианна Беленькая

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