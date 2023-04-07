Вихри враждебные дуют на лопасть

Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ) призывает к отмене итогов отбора проектов на строительство новых ветроэлектростанций (ВЭС) в РФ в 2025–2029 годах, опасаясь, что так на российский рынок придут китайские производители оборудования. Весь объем конкурса, напомним, забрало СП «Фортума» и энергосбытовой компании «Восток» «Уралэнергосбыт». По данным “Ъ”, технологическим партнером «Фортума» по строительству ВЭС может стать китайская Dongfang Electric. В российском «Фортуме», не признающем своего участия в последнем отборе, подтвердили, что ведут переговоры о локализации оборудования для ВЭС с китайскими компаниями, подчеркнув, что речь идет только о недостроенных по прежним обязательствам 1,65 ГВт ВЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Российская ассоциация ветроиндустрии требует отмены итогов завершившегося накануне конкурса ДПМ ВИЭ по строительству ветроэлектростанций, следует из заявления ее председателя и депутата Госдумы Сергея Морозова. Всю квоту по ветру — 17 ВЭС мощностью 740 МВт и сроком ввода в 2025–2029 годах — на отборе забрал «Уралэнергосбыт», ранее не замеченный в строительстве ВЭС в РФ (см. “Ъ” от 6 апреля).

Согласно ЕГРЮЛ, «Уралэнергосбыт» — паритетное СП российского «Фортума» и энергосбытовой компании (ЭСК) «Восток», их доли, по «СПАРК-Интерфакс», находятся в залоге у «Газпромбанка». До 17 мая 2019 года энергосбыт назывался «Фортум — Новая генерация». ЭСК «Восток» управляется ГК ЭСЭ, основными акционерами которой (по 32,5%) являются предприниматели Артем Биков и Алексей Бобров.

В РАВИ намерены обратиться к властям «с предложением об отмене результатов отбора ввиду несоответствия их текущему политическому моменту и промышленной политике государства», отмечается в заявлении. Господин Морозов отмечает, что получивший весь объем квоты ВЭС «Уралэнергосбыт» — «это все тот же "Фортум" совместно с ЭСК "Восток"».

«Под прикрытием этих бизнесменов на российский рынок заходят китайские производители ветрогенераторов,— утверждает депутат.— Произошла всего лишь смена технологического донора».

В Минэнерго запрос “Ъ” перенаправили в ФАС, там сообщили, что пока не получали обращение и рассмотрят в случае получения. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) “Ъ” не ответили.

В финской Fortum накануне дистанцировались от принадлежности к «Уралэнергосбыту», напомнив, что процесс продажи российского подразделения продолжается и финская компания не будет осуществлять или одобрять какие-либо новые инвестиции в России. «ПАО "Фортум" самостоятельно приняло решение о допуске "Уралэнергосбыта" к участию в аукционе. Это решение противоречит четким инструкциям Fortum Corporation и не одобрено материнской компанией»,— подчеркнули в Fortum. В «Фортуме» заявили, что не принимали участия в конкурсе и не контролируют «Уралэнергосбыт».

Победа «Фортума» и его партнера на отборе вызвала неоднозначную реакцию на рынке в связи с тем, что генкомпания, лишившись своего основного технологического партера — датской Vestas,— уже отложила запуск около 750 МВт ВЭС и отказалась от строительства еще 460 МВт ВЭС. После того как все ключевые иностранные производители оборудования — Siemens Gamesa и Vestas — покинули РФ, предполагалось что всю освободившуюся нишу займет структура «Росатома» «Новавинд».

По данным “Ъ”, «Фортум» в течение последнего года вел переговоры о технологическом партнерстве с китайской Dongfang Electric Corp. Собеседники “Ъ”, знающие о ходе переговоров, утверждают, что эта компания и будет локализовывать производство в РФ.

«Фортум» уже использовал турбины Dongfang при строительстве своего первого ветропарка в Ульяновской области.

В «Фортуме» “Ъ” напомнили, что по результатам предыдущих отборов у компании остаются обязательства по строительству 1,65 ГВт ветрогенерации. «Чтобы их выполнить, мы ведем переговоры с различными иностранными, в том числе китайскими, производителями оборудования, которые должны будут локализовать в нашей стране свои производства в той же степени, что и существующие отечественные игроки»,— заявили там.

Собеседники “Ъ” на рынке пока с осторожностью говорят о возможности пересмотра итогов отбора. Они отмечают, что по результатам конкурентной борьбы победили заявки с наиболее выгодными параметрами, «поэтому оснований для его отмены не видно». Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев призывает избегать резких оценок и считает, что конкурсный отбор прошел с соблюдением всех установленных законодательством норм, при этом «есть основания полагать, что победитель принимал взвешенное решение, понимая уровень ответственности».

Татьяна Дятел