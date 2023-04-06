Финны держат ВЭС по ветру

Весь объем поддержки строительства ветряных электростанций в РФ на последнем конкурсе забрала аффилированная с финской Fortum компания «Уралэнергосбыт». Победитель получил 738 МВт по средней цене 4,6 руб. за 1 кВт•ч, забрав и объем ВЭС, от которого прежде отказалась Fortum. Пока не ясно, на каком оборудовании компания будет строить ВЭС после ухода из РФ иностранных поставщиков. Российский менеджмент Fortum, говорят источники “Ъ”, давно ведет переговоры с китайскими компаниями о запуске производств в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Администратор торговой системы» (АТС, структура «Совета рынка» — регулятор энергорынков) опубликовал результаты отбора инвестиционных проектов ВИЭ с вводом в 2025–2029 годах. Инвесторы планируют в эти годы запустить в России 1,8 ГВт зеленой генерации, в том числе около 738 МВт ветряных электростанций (ВЭС) и 1,08 ГВт солнечных электростанций (СЭС). Общая плановая годовая выручка всех отобранных СЭС составит 13,6 млрд руб., а ВЭС — 11,5 млрд руб., следует из материалов «Совета рынка».

ВИЭ в РФ строятся по программе поддержки: после запуска объекты будут 15 лет получать гарантированные повышенные платежи с энергорынка. На конкурсе выигрывают проекты с наименьшей одноставочной ценой электроэнергии, в которую инвестор включает CAPEX, OPEX и доходность.

В секторе ВЭС весь объем поддержки забрала компания «Уралэнергосбыт», ранее не имевшая опыта строительства ВИЭ. По данным СПАРК, 50% организации принадлежит «Фортум» (подконтрольна финской Fortum), еще 50% — АО «ЭК "Восток"». «Уралэнергосбыт» должен запустить 738,55 МВт в 2025–2029 годах. Одноставочная цена поставки проектов составляет 4,2–5,7 руб. за 1 кВт•ч. Плановая загрузка (КИУМ) — 38%. В «Фортум» говорят, что не принимали участия в конкурсе: «ООО "Уралэнергосбыт" мы не контролируем».

«Фортум» уже построила в России около 1 ГВт ВЭС на оборудовании датской Vestas, которая с прошлого года перестала поставлять его в РФ и закрыла завод по производству лопастей в Ульяновске. В результате «Фортум», оставшись без партнера, отложила запуск около 750 МВт ВЭС. Компания также отказалась от 460 МВт ВЭС, которые забрала в 2021 году по рекордно низким ценам в 1,72–1,99 руб. за 1 кВт•ч. Эта квота была вновь разыграна: «Уралэнергобыт» забрал эти проекты уже по 5–5,6 руб. за 1 кВт•ч. Поскольку цена резко выросла, то объем ВЭС снизился до 55 МВт.

Главный вопрос — на каком оборудовании «Уралэнергосбыт» будет строить ВЭС. Несколько источников “Ъ” в отрасли говорят, что «Фортум» ведет переговоры с китайскими компаниями о локализации оборудования в РФ.

Объем примерно в 2 ГВт ВЭС (совокупный портфель «Фортум» и «Уралэнергосбыта») может заинтересовать иностранцев, отмечают собеседники “Ъ”.

В «НоваВинд» (входит в «Росатом»), считавшейся главным претендентом на проекты ВЭС, сказали “Ъ”, что пока не готовы комментировать результаты отбора. Сейчас «Росатом» — единственный в РФ производитель оборудования для ВЭС: госкорпорация выпускает генераторы, а недавно заявила о планах запустить производство лопастей (см. “Ъ” от 28 марта).

Большую часть объема проектов солнечной генерации — 776 МВт — получила компания «Юнигрин Пауэр» (находится под контролем «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева). Стоимость выработки проектов — 7,5–7,7 руб. за 1 кВт•ч. КИУМ — 17–20%. «Солар Системс» (бенефициар Михаил Лисянский) на конкурсе выиграла 310 МВт по 8,3–8,6 руб. Плановый КИУМ — около 19–21%.

В Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) отмечают, что начиная с 2014 года одноставочная цена электроэнергии СЭС по результатам всех проведенных отборов снизилась в деньгах 2021 года на 88%, а ВЭС — на 76%. Директор АРВЭ Алексей Жихарев говорит, что конкуренция на отборе привела к серьезному снижению одноставочных цен — около 30% от предельного уровня, установленного правительством.

Стоимость выработки отобранных проектов ВЭС хорошо вписывается в международный бенчмарк с учетом поправки на более дорогой капитал в РФ, говорит директор группы аналитики в электроэнергетике Kept Сергей Роженко.

Так, по последнему отчету Lazard, в мире средние цены на выработку ВЭС составляют $33–63 за 1 МВт•ч, что эквивалентно примерно 2,6–5,1 руб. за 1 кВт•ч. Солнечные проекты, отобранные в последнем конкурсе, в два раза дороже международного уровня: так, цены выработки СЭС в мире — $43–58 за 1 МВт•ч, или 3,4–4,7 руб. за 1 кВт•ч, отмечает аналитик. По его мнению, в условиях очень ограниченной конкуренции цена может определяться политикой производителя: объемом мощностей и компонентов, которые компания хочет и может произвести.

Полина Смертина