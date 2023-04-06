В Ярославле прокурору пожаловались на высокие начисления за КР на СОИ

Жители дома №53 на улице Свердлова в Ярославле направили обращение прокурору области Александру Лоренцу с просьбой проверить начисления платы за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества (КР на СОИ). Копия обращения с отметкой о приеме в прокуратуре размещена в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квитанция на оплату услуг ЖКХ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Квитанция на оплату услуг ЖКХ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Новые начисления жители увидели в квитанциях от управляющей компании за март. Согласно постановлению правительства России №92 от 3 февраля 2022 года изменился порядок начисления платы за общедомовые нужды. Жители должны теперь платить по факту потребления ресурсов, а не по нормативу. При этом оплатить потребленные сверх норматива ресурсы за прошлый год нужно в марте 2023-го.

«Таким образом, перерасчет с однокомнатной квартиры составил около 4000 рублей при основной квартплате около полутора тысяч! При этом владельцы двухкомнатных квартир, по подсчетам Управдома, должны будут заплатить соответственно по 5000 рублей, а владельцы трехкомнатных — по 6000-7000»,— пишут прокурору жители.

Жители считают, что такие начисления «незаконны и завышены» и подозревают, что коммунальные ресурсы потребили расположенные на первом этаже дома магазины.

Ранее о высоких счетах за КР на СОИ сообщали жители Рыбинска. Там, по словам депутата муниципального совета Олега Леонтьева, платежи достигали 10 тыс. руб. Мэр же Рыбинска заявил, что в высоких счетах могут быть виноваты владельцы майнинговых ферм, оборудованных в жилых домах.

Антон Голицын