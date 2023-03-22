Рабочим не хватает престижа

Токари, операторы станков и электромонтеры вновь оказались в остром дефиците. В Москве образовалась серьезная нехватка высококвалифицированных рабочих кадров: службы по подбору персонала месяцами не могут закрыть вакансии, а бизнес заранее закладывает в бюджет компенсации уже трудоустроенным сотрудникам за переработки. Почему люди не идут в цеха даже за достойную оплату? И как промышленникам выходить из ситуации? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас в Москве недоукомплектованы штаты как минимум 200 промышленных предприятий, компании находятся в поисках тысяч кадров —это лишь те данные, что есть в распоряжении столичной службы занятости. Проблема в целом не новая: переизбытка сварщиков, токарей и механиков на рынке не наблюдалось и прежде, но сейчас ситуация достигла небывалых масштабов, рассказал первый замдиректора Центра занятости населения «Моя работа» Игорь Шашкин:

«Кажется, это сейчас самая большая проблема рынка труда, потому что все остальные сферы — будь то ритейл или услуги — как были в топе востребованных профессий, так и остались. Ситуация в промышленном секторе складывается, с одной стороны, удивительная, а, с другой, сложная. Потому что закрыть позиции по таким специалистам сейчас практически невозможно, а потребность очень высокая».

Из факторов, которые усугубили дефицит кадров непосредственно в 2022 году, собеседники “Ъ FM” смогли назвать разве что мобилизацию, затронувшую как раз ядро рабочих специальностей — крепких мужчин среднего возраста. Новых специалистов же особо не прибавляется, и это системная проблема, объясняет генеральный директор кадрового агентства «ВИЗАВИ Консалт» Валерия Дворцевая:

«Россия — страна всеобщего высшего образования. Мы сейчас говорим не про качество, а про престиж. Рабочие профессии этим похвастаться не могут. Вторая причина — демографическая яма. И третье — плохая подготовка. У нас так повелось, что в школе мальчикам говорили, если будешь плохо учиться, встанешь у станка. А потом мы спрашиваем: почему рабочих так мало?»

Причем стереотип о том, что слесарь трудится за три копейки и граненый стакан водки давно несостоятелен: высококвалифицированным рабочим предлагают оклады по 100 тыс. руб. и больше. Специалисту без опыта поначалу предложат меньше, но продлится это недолго, и в целом карьера будет развиваться стремительнее, чем в других сферах, говорит гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова:

«Возможно, на старте инженерной профессии уровень заработной платы будет чуть ниже — в районе 40-50 тыс. руб. Менеджер по продажам получает больше. Но, с другой стороны, инженер — это профессия, где можно развиваться, это все-таки хорошее техническое образование. В дальнейшем — это понятный карьерный трек развития, где можно расти и стать директором завода. То есть в дальнейшем сотрудника ожидает и профессиональный рост, и увеличение зарплаты».

И, тем не менее, осваивать рабочие специальности россияне все еще не спешат. Государство занято другими проблемами, и браться за агитацию приходится предприятиям, продолжает Валерия Дворцевая из «ВИЗАВИ Консалт»:

«В очередной раз бизнес берет на себя ответственность, которую теоретически должно нести государство. Предприятия на базе вузов и колледжей делают программы обучения для квалифицированных рабочих, популяризируя профессию».

Между тем, по данным платформы по поиску работы HeadHunter, к началу зимы 2023 года три четверти всех открытых на сайте вакансий были в той или иной степени ориентированы именно на рабочий персонал. Аналитики сервиса не исключают, что на этом фоне часть «белых» воротничков могут переквалифицироваться в «синие».

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".