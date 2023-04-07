Треш-блогера из Ивановской области арестовали по делу об истязании дочери

Октябрьский районный суд города Иванова заключил под стражу ранее судимого 33-летнего обвиняемого в истязании малолетнего ребенка блогера из города Кохма в Ивановской области. Об аресте сообщает СКР по региону. Речь идет об инциденте, произошедшем в середине 2021 года.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего), 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 5 июня 2023 года включительно»,— сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По версии следствия, 26 сентября 2021 года обвиняемый вел прямую интернет-трансляцию из своей квартиры по месту жительства в Кохме, во время трансляции он ударил свою 9-летную дочь. Обвиняемый длительное время удерживал девочку, заставляя выполнять требования для интернет-аудитории, сообщается на сайте СКР по Ивановской области. Также находящийся в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался при ребенке, сообщает региональный СКР.

Официально имя мужчины не называется, в соцсетях пишут, что на видео — Дмитрий Серов. Одноименный пользователь соцсети «ВКонтакте», внешне похожий на человека из видео, числится администратором паблика «ХочуПожратьTV», сообщает «РИА Новости».

Детский омбудсмен в Ивановской области Татьяна Океанская ранее говорила, что девочке ничего не угрожает, она находится с мамой.

Мария Федотова