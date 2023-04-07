Ярославский омбудсмен просит отмены моратория на проверки юрлиц

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин направил обращение федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой инициировать отмену моратория на проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах ЖКХ, земельных отношений, оказания медицинских услуг, включая поставки лекарств. Текст обращения «Ъ-Ярославль» предоставил аппарат уполномоченного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бабуркин

Фото: Ярославская областная дума Сергей Бабуркин

Фото: Ярославская областная дума

В своем обращении господин Бабуркин отмечает, что жалобы, которые поступают в надзорные органы, не приводят к проверкам юрлиц и предпринимателей и принятию мер к нарушителям законодательства из-за введенного моратория.

«Анализ рассмотрения обращений граждан, ответов надзорных органов показывает, что, принятый Правительством РФ нормативно-правовой акт как мера защиты предпринимателей от излишнего государственного контроля, на практике, в значительном количестве случаев, формирует у юридических лиц ощущение вседозволенности, возможности безнаказанного игнорирования законных интересов граждан и нарушения их прав»,— говорится в сообщении омбудсмена.

По мнению Сергея Бабуркина, надзорные органы, призванные принимать меры по защите прав граждан, с марта 2022 года не в полной мере осуществляют свои функции. Ранее в аппарат омбудсмена поступила жалоба ярославца на действия управляющей компании и бездействие надзорных органов. Гражданин сообщил омбудсмену, что управляющая компания допускает систематические многочисленные нарушения. Об этом заявитель уведомил региональный департамент государственного жилищного надзора, который обязан проводить проверку коммунальщиков. Ответ надзорного ведомства не устроил заявителя, однако департамент отказался проверять УК, сославшись на введенный мораторий.

2 марта председатель правительства Михаил Мишустин ввел мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса в 2022 году. 30 декабря 2022 года правительство России постановило продлить режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год. Проверки на объектах чрезвычайно высокого и высокого категорий риска будут проводить на основании специальных индикаторов. Индикаторы рисков предполагают инициирование проверки надзорными органами в случае получения информации о нарушении обязательных требований.

Алла Чижова