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Коммерсантъ FM
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«Ближним Востоком меню Loomi не ограничивается»

Дарья Цивина — о новом ресторане в Москве

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о заведении, которое названо в честь «персидских лимонов».

Фото: Loomi

Фото: Loomi

Новый ресторан восточной кухни Loomi, открывшийся напротив ЦУМа, назван в честь одноименной специи. Луми — это «персидские лимоны», они же высушенные на солнце до черноты лаймы. В ресторане их высушивают более современным способом, с помощью ферментации и дегидратора, и активно используют на кухне и в баре.

Практически все лимонады, чай и кофе, приготовленные под патронажем шеф-бармена проекта Сергея Чеснокова, имеют родовые черты. На кухне под руководством шеф-повара арабского происхождения Мохамеда Алама «луми» тоже всегда под рукой. Фирменный хумус из нута с пряно-лаймовым послевкусием, кюфта в тажине с кускусом, приправленным шафраном, котлетки кебе из баранины и булгура и сочнейший кебаб из креветок — всем этим блюдам «персидский лимон» придает вкусовой объем и яркий аромат.

Но Ближним Востоком меню Loomi не ограничивается. Наряду со всевозможными мезе, лахмаджунами и фалафелем тут есть и среднеазиатские специалитеты, причем по очень лояльным ценам, прямо-таки атипичным для своей локации.

Ресторатор с тридцатилетним стажем Михаил Петухов годами возглавлял не только Vogue Cafe и Mr.Lee, но и «Страну которой нет», и «Валенок». Поэтому в Loomi готовят превосходный узбекский плов с бараниной, безупречные чебуреки и настоящий уйгурский лагман. В ценовом диапазоне 750-850 руб. да еще под гигантскими хрустальными люстрами от модного дизайн-бюро Krivtsova & Redina такая Средняя Азия вне конкуренции.

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