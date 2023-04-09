85 лет назад родился Виктор Черномырдин. За долгую политическую карьеру он успел побывать премьер-министром России, исполняющим обязанности президента, послом на Украине, а также обогатить русский язык множеством крылатых фраз и речевых оборотов. «Черномырдинки», развенчавшие клишированный язык советских руководителей,— в подборке «Ъ».

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«Нам нужен рынок, а не базар!»

(Об экономике в Верховном совете, 14 декабря 1992 года).

«Мы хотели как лучше, а получилось как всегда»

(О денежной реформе на пресс-конференции 6 августа 1993 года).

«Мы не можем идти вперед с головой, повернутой назад или вбок. Не получится!»

(О реформах на заседании Госдумы 27 октября 1994 года).

«Джентльмены дважды не договариваются»

(О двойном налогообложении с Канадой в интервью «Аргументам и фактам» в 1995 году).

«Курс, он у нас один — правильный»

(О работе правительства в Госдуме 24 июля 1996 года).

«Вас хоть на попа ставь или в другую позицию — все равно толку нет!»

(О работе министров 13 февраля 1997 года).

«Ну кто меня может заменить? Убью сразу... Извините»

(В программе «Итоги» 23 февраля 1997 года).

«Нам никто не мешает перевыполнить наши законы»

(В программе «Зеркало» 2 марта 1997 года).

«Правительство — это не тот орган, где, как говорят, можно только языком»

(На пресс-конференции в Воронеже 26 апреля 1997 года).

«У кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте!»

(О вотуме недоверия правительству на заседании Госдумы 8 октября 1997 года).

«Всем давать — давалка сломается»

(О распределении бюджета в интервью «Огоньку» 18 мая 1997 года).

«Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. Почему мы вдруг решили, что каждый может иметь?»

(О бюджете в интервью «Новой газете» в 1997 году).

«Мы еще так будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать будут»

(В интервью «Аргументам и фактам» в 1997 году).

«Мы продолжаем то, что мы уже много наделали»

(О работе правительства в заявлении для прессы 15 января 1998 года).

«Пусть это будет естественный отбор, но уверенно направляемый»

(О перестановках в правительстве в интервью «Коммерсанту» 27 февраля 1998 года).

«Вот мы там все это буровим, я извиняюсь за это слово, Марксом придуманное, этим фантазером».

(О коммунизме в программе «Итоги» в 1998 году).

«Знаю, что можно, и знаю опять, как можно. А зачастую и как нужно»

(В программе «Итоги» в 1998 году).

«Сможет ли власть в России сохранить и себя, и страну?»

(О дефолте в интервью «Аргументам и фактам» 16 сентября 1998 года).

«Нельзя, извините за выражение, все время врастопырку»

(Про объединение правых партий в коалицию в интервью «Коммерсанту» 26 ноября 1998 года).

«Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим»

(В интервью «Коммерсанту» 20 января 1999 года).

«Меня всю жизнь пытаются задвинуть. Задвигал только таких пока еще нет»

(На пресс-конференции в июне 1999 года).

«По-моему, у нас сейчас все с протянутыми руками. Главное, чтобы что-то другое не протянули»

(В беседе с журналистами 24 сентября 1999 года).

«Что-то много стало таких желающих что-то возбуждать! Пусть возбуждаются!»

(Об обвинении в коррупции со стороны Джорджа Буша-младшего, 25 октября 2000 года).

«Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу»

(В программе «Итоги» в 2002 году).

«А кто пытается мешать — о них мы знаем в лицо. Правда, там не назовешь это лицом».

(В интервью «Аргументам и фактам» 28 мая 2001 года).

«Мы никуда не вступаем. Да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим»

(О вступлении РФ в НАТО 8 июня 2002 года).

«Чем они там будут отдавать, неважно: они что, пахнут?»

(О долгах Украины в интервью «Новому времени» в 2002 году).

«Ярких цветов я не очень люблю. Но это не значит, что я к голубому и голубым имею пристрастие»

(Об «оранжевой революции» на пресс-конференции 8 апреля 2005 года).

«Многие спорят, где оно лучше, снизу или сверху, по мне — снизу, так оно даже спокойнее»

(О работе верхней и нижней палат Федерального собрания на «Эхе Москвы», 30 мая 2005 года).

Подготовил Андрей Егупец