«Свиньей не живу, не пью, не курю»

7 апреля 1948 года был ратифицирован устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в честь чего с 1950-го ежегодно отмечается Всемирный день здоровья. Считается, что ЗОЖ стал модным в последние годы, хотя его базовые принципы были известны всегда: питание, физическая активность, отдых. Какое отражение они находили в литературе, изобразительном искусстве и кинематографе до того, как стали мейнстримом,— в подборке «Ъ».

Мы — то, что мы едим

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рабочие выбирают еду в заводской столовой, 1982 год Фото: Войтенко Владимир / ТАСС «Толстеть — значит стареть!», Борис Решетников. 1958 год Фото: Борис Решетников Следующая фотография 1 / 2 Рабочие выбирают еду в заводской столовой, 1982 год Фото: Войтенко Владимир / ТАСС «Толстеть — значит стареть!», Борис Решетников. 1958 год Фото: Борис Решетников

«Нужно не только знать — что съесть, но и когда и как!.. Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине»

Из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».

«Александр Иванович не ел, а питался. Он не завтракал, а совершал физиологический процесс введения в организм должного количества жиров, углеводов и витаминов»

Из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».

— Соль — это белый яд.

— Так сахар же белый яд.

— Сахар — это сладкий яд.

— Раиса Захаровна, может, с хлебушком, а?

— Хлебушек — это вообще отрава!

— Нет, я бы сейчас горбушечкой отравился бы… Ну правда, жрать охота!

Из фильма «Любовь и голуби».

«Однажды они целый день, начиная с полудня, питались здоровой пищей. Вердикт был таков: можно запросто и очень даже хорошо прожить на здоровой пище, если заранее плотно позавтракать»

Из романа Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения».

«— Ты лучше ешь, ешь. Главное, на суп налегай. В жидкости вся сила!»

Из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

«Пирует ум, когда худеет тело, а тот, кто чрево жадно насыщает, тучнея плотью, разумом нищает»

Из комедии Уильяма Шекспира «Бесплодные усилия любви».

Не цветет, как роза, печень от цирроза

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «А еще говорят, что мы свиньи», Анатолий Мосин. 1958 год Фото: Анатолий Мосин «Нет!», Виктор Говорков. 1954 год Фото: Виктор Говорков Советский плакат Фото: Автор неизвестен Следующая фотография 1 / 3 «А еще говорят, что мы свиньи», Анатолий Мосин. 1958 год Фото: Анатолий Мосин «Нет!», Виктор Говорков. 1954 год Фото: Виктор Говорков Советский плакат Фото: Автор неизвестен

«Знаете, я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить... читать!»

Из повести Сергея Довлатова «Заповедник».

«"А сейчас мы проедем эту большую стену, и вы увидите район, где все бросили пить и курить". Мы оживились. Кинулись к окнам автобуса. Кончилась стена, и мы увидели огромное городское кладбище»

Из рассказа Юрия Никулина «Почти серьезно».

«Ваше курение может пагубно отразиться на моем здоровье!»

Из мультфильма «Карлсон вернулся».

«Свиньей не живу, не пью, не курю, не делаю ничего, что мне вредно»

Из повести Джека Лондона «Игра».

«Мы пьем за здоровье друг друга и портим собственное здоровье»

Из сборника рассказов Джерома Клапки Джерома «Первая книжка праздных мыслей праздного человека».

Спокойствие, только спокойствие!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Здоровый дух требует здорового тела», Александр Дейнека. 1939 год

Фото: Александр Дейнека «Здоровый дух требует здорового тела», Александр Дейнека. 1939 год

Фото: Александр Дейнека

«Как можно быть здоровой… когда нравственно страдаешь?»

Из романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир».

«Люди, у которых в голове пусто, всегда живут долго, дольше всех остальных. Они ни о чем не беспокоятся, им всегда хорошо. И поэтому у них нормальное давление и все в порядке с сердцем»

Из романа Стивена Кинга «Бессонница».

«Не злитесь, синьор Помидор. От злости, говорят, витамины пропадают»

Из мультфильма «Чиполлино».

«Какие возможности для хорошего самочувствия, какие залежи душевного покоя открывала эта благоприобретенная способность подразделять проблемы на свои и чужие!»

Из романа Ричарда Йейтса «Дорога перемен».

«Бессовестность — залог идеального здоровья, поверьте мне»

Из романа Генриха Бёлля «Групповой портрет с дамой».

Так закалялась не только сталь

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«По горну вставать, по свистку купаться, под барабан строем шагать, под баян обедать... И если все это будешь делать хорошо, то в гробу будешь лежать под оркестр»

Из фильма «Утомленные солнцем».

«И с каждой осенью я расцветаю вновь; здоровью моему полезен русской холод»

Из стихотворения Александра Пушкина «Осень».

— А теперь переходим к водным процедурам! Хорошо, хорошо же!

— Доцент! У меня насморк!

— Пасть порву!

Из фильма «Джентльмены удачи».

— Чужие мускулы тебе не помогут! — сказал попугай.— Надо укреплять свои. Нужны спортивные упражнения! Зарядка! <…>

— Будешь делать зарядку каждое утро и…

— Каждое?! — протянула разочарованная мартышка.

— Каждое утро! — подтвердил попугай. — Будешь делать зарядку каждое утро. И от этой зарядки ты будешь все время заряжаться, заряжаться…

Из книги Григория Остера «Зарядка для хвоста».

Твердо стоя на ногах

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— А я Вам говорю, наши дворы планируются не для гуляний!

— А для чего?!

— Для эстетики!

— А где ж ему гулять?

— Вам предоставлена отдельная квартира, там и гуляйте

Из фильма «Бриллиантовая рука».

«Ходьба пешком — лучший способ преодолевать короткие расстояния. Самый удобный, дешевый и самый здоровый»

Из романа Айзека Азимова «Прелюдия к Основанию».

— Гражданин, а вы почему в таком виде бегаете?

— Тренируюсь!

— А! Марафонец?

— Ага!

— В каком обществе?

— «Трудовые резервы».

— А маска и ласты зачем?

— Троеборец!

Из фильма «Спортлото-82».

Воды не бойся, ежедневно мойся

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Купание девушек», Бернардино Луини. 1520 год

Фото: Pinacoteca di Brera «Купание девушек», Бернардино Луини. 1520 год

Фото: Pinacoteca di Brera

«Мерсо мало-помалу проникался той унизительной и в то же время бесценной истиной, что диковинное счастье, к которому он так стремился, сводится, в сущности, к раннему подъему, регулярным водным процедурам, сознательным гигиеническим навыкам»

Из романа Альбера Камю «Счастливая смерть».

— Руки!

— А?!

— Мыли?

— Ах, да-да-да…

Из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».

«Если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого прежде всего нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры»

Из повести Антона Чехова «Палата №6».

«Давайте же мыться, плескаться,

Купаться, нырять, кувыркаться

В ушате, в корыте, в лохани,

В реке, в ручейке, в океане, —

И в ванне, и в бане,

Всегда и везде — Вечная слава воде!»

Из сказки Корнея Чуковского «Мойдодыр».

«Я обожаю деньги, но не переношу их запаха. Чем больше я им радуюсь, тем тщательнее приходится после этого мыть руки»

Из романа Грегори Дэвида Робертса «Шантарам».

Сон дороже лекарства

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«И мы только в два часа ночи вспомнили, что доктора велят ложиться спать в одиннадцать»

Из романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».

«Стало понятно, что степень мягкости постели определяется силой нашего душевного волнения. Хорошо спится лишь тому, кто научился умело управлять состоянием собственной души»

Из рассказа Августо Кури «Продавец грез».

«Дар погружаться в забытье — это дар выживания. Я опустил голову на подушку, и благостный, болеисцеляющий сон погрузил меня на много саженей в свои глубины. Не родиться на свет, конечно, еще лучше, но на второе место можно поставить крепкий сон»

Из романа Айрис Мердок «Дитя слова».

Анастасия Винницкая