Полиция сделала фото по нужде

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко вступил в конфликт с охраной екатеринбургского аэропорта Кольцово, после того как, по словам очевидцев, он справил нужду в неположенном месте. Сотрудники полиции, приехавшие на место после вызова, поговорили с ним и устроили фотосессию. Рейс из Екатеринбурга в Москву, на котором полетел Емельяненко, задержался на 20 минут. В команде бойца извинились за инцидент. В транспортной полиции сказали, что претензий к бойцу у них нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боец MMA Александр Емельяненко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Боец MMA Александр Емельяненко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рейс из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Домодедово вечером 6 апреля был задержан на 20 минут из-за инцидента с участием бойца ММА Александра Емельяненко. По словам блогера Анны Даниловой, летевшей с ним на одном самолете, боец справил нужду в неположенном месте в помещении аэропорта, после чего охранник остановил его, вызвал полицию и пригрозил штрафом. На это спортсмен ответил нецензурной лексикой и угрозой ударить. По словам блогера, Александр Емельяненко был в нетрезвом состоянии. Другие пассажиры в это время находились в автобусе, который должен был увезти их к самолету.

Прибывшие к трансферу сотрудники полиции вывели Александра Емельяненко на улицу. «Началась какая-то милая беседа, они проверили документы и начали с ним фотографироваться, а после фотосессии отпустили»,— рассказала очевидица.

Затем спортсмен вернулся в автобус, и пассажиры отправились к самолету.

В команде бойца извинились за случившееся. «Александр уже раскаивается и просит прощение за задержку рейса. Понятно, что ничего хорошего в этой ситуации нет, но с другой стороны — Александр сходил в туалет, и об этом знает вся страна. Если серьезно, то никаких претензий у правоохранительных органов к Александру нет»,— заявил «Матч ТВ» менеджер спортсмена Никита Бурчак.

Пресс-служба управления на транспорте МВД по УрФО рассказала «Ъ-Урал», что полиция не получала заявлений от граждан или организаций о нарушениях закона со стороны бойца.

«Органы внутренних дел всегда работают по факту. Если есть заявление, оно регистрируется, по нему проводится проверка и принимается процессуальное решение. Вне зависимости от того, кем является человек, на которого написали заявление, закон равен для всех»,— заверила пресс-служба.

По ее данным, полицейские прибыли на место, чтобы выяснить причины скопления граждан возле трансфера. «У автобуса толпились люди, которые хотели сфотографироваться с одним из пассажиров. Сотрудники МВД по прибытии не выявили каких-либо противоправных деяний. При них не совершалось ничего, что можно было бы квалифицировать как нарушение административного или уголовного кодекса. Оснований для проверки пока нет. Если у граждан есть информация, которая может представлять интерес для правоохранительных органов,— обращайтесь»,— сообщили в управлении.

Александр Емельяненко — мастер спорта по дзюдо, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо, чемпион ProFC-2010. Он провел 38 поединков по правилам ММА, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще один бой завершился вничью. В последние годы Александр провел несколько поединков по правилам бокса. В сентябре прошлого года он досрочно проиграл Вячеславу Дацику в рамках турнира промоушена Hardcore Boxing.

Ближайший бой Александра Емельяненко запланирован на май—июнь. В команде спортсмена сообщили, что инцидент в Кольцово не скажется на поединке и подготовке к нему.

Катерина Якушева, Екатеринбург