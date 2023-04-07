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«Биннофарм Групп» стала одним из крупнейших рекламодателей России

«Биннофарм Групп» впервые вошла в ТОП-30 крупнейших российских рекламодателей ежегодного рейтинга Sostav и стала одной из трех фармкомпаний, представленных в списке. Инвестиции в рекламу препаратов, выпускаемых компанией, в 2022 году превысили 2,8 млрд рублей, при этом основной объем пришелся на телевизионное размещение. Бюджет ТВ-рекламы оценен в 2,2 млрд рублей. Вторым приоритетным направлением стало размещение в сети Интернет. На него «Биннофарм Групп» потратила более 580 млн рублей. Оставшиеся средства были распределены между прессой (9 млн рублей), наружной рекламой (10 млн рублей) и радио (22 млн рублей).

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Рекламная стратегия компании адаптируется под изменения рынка. 2022 год дал нам возможность активно заниматься развитием продуктов, продвижение которых раньше не было приоритетным. Сократившиеся рекламные бюджеты фармы и уход крупных игроков заметно повлияли на нашу стратегию. Мы воспользовались освободившимися нишами, расширив круг продвигаемых препаратов. Это решение полностью оправдало себя – по итогам года продажи препаратов «Биннофарм Групп» в розничном сегменте выросли на 34%. Увеличив вложения в рекламные проекты на разных площадках, мы получили заметное увеличение продаж».

«Биннофарм Групп» входит в ТОП-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента (по данным AlphaRM). Рейтинг крупнейших российских рекламодателей составлен на основе данных, собранных Mediascope, AdMetrix и Digital Budget, все цифры приведены без учета НДС.

"Биннофарм Групп" - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов. Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM).

«Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО «Биоком» (г. Ставрополь).

«Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании.

Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research.

Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

ООО «Биннофарм Групп»

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