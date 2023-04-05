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Букингемский дворец опубликовал приглашение на коронацию Карла III

На сайте Букингемского дворца появился образец приглашения на коронацию короля Великобритании Карла III, которое будет разослано более 2 тыс. гостям предстоящей в мае церемонии. Дизайн приглашения был разработан художником-геральдиком и иллюстратором рукописей Эндрю Джеймисоном, который часто использует в своих работах рыцарскую тематику, в частности легенды о короле Артуре.

Фото: Buckingham Palace

Фото: Buckingham Palace

Оригинальный рисунок для приглашения был исполнен вручную акварелью и гуашью, а затем будет отпечатан на переработанном картоне с тиснением из золотой фольги. Вокруг текста расположился символический британский луг со множеством полевых цветов. Цветы нарисованы группами по три, что означает, что король станет третьим монархом с именем Карл.

Особое место в дизайне занимает мотив Зеленого человека, древней фигуры из британского фольклора, символа весны и возрождения, олицетворяющих новое правление.

Вверху приглашения среди цветов можно увидеть двух львов, единорога и кабана, держащих гербы короля и отца королевы-консорта Камиллы майора Брюса Шанда. На гербе королевы-консорта теперь находится подвязка, так как прошлым летом она стала дамой ордена Подвязки.

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