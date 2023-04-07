В Екатеринбурге отменили проведение 7-ой Уральской биеннале

В Екатеринбурге в 2023 году не будет проводиться Уральская индустриальная биеннале. Об это рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе городской администрации со ссылкой на управление культуры Екатеринбурга. «Ъ-Урал» обратился за комментарием в пресс-службу организаторов мероприятия. На момент публикации ответ не поступил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 6-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Главпочтамт

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ 6-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Главпочтамт

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Существующая с 2010 года, Уральская индустриальная биеннале превратилась в один из важнейших смотров современного искусства в России. Шестая биеннале состоялась в Екатеринбурге в 2021 году со 2 октября по 5 декабря. Ее темой была измененная цитата из Екклесиаста «Время обнимать и уклоняться от объятий», соответствующая пандемийной реальности.

В мероприятии поучаствовали более 50 художников и коллективов из 23 стран мира на восьми площадках. Екатеринбург стал одним из девяти городов Свердловской области, где были представлены проекты и мероприятия события — в совокупности биеннале посетили 74 тыс. человек, по данным организаторов. Бюджет составил около 100 млн руб.: на 40% мероприятие профинансировало государство, 60% — спонсоры.

Диана Сунагатуллина

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