Песков: российские военные учитывают при планировании спецоперации сообщения о скором контрнаступлении ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-колла сказал, что сообщения о скором контрнаступлении вооруженных сил Украины тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании спецоперации.

В интервью изданию Ouest-France и медиагруппе Funke, опубликованном 7 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. На пресс-колле господина Пескова спросили, видели ли в Кремле это заявление и не вызывает ли оно обеспокоенность.

«Скорее это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных, они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции»,— ответил господин Песков.

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