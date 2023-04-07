Бывший гендиректор ГНС арестован по обвинению в мошенничестве

По информации «Ъ-Уфа», в понедельник в аэропорту Шереметьево был задержан бывший генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов (2016-2021 годы). По словам информированного собеседника, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что он незаконно приватизировал базу отдыха «Белый олень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Портал «Пруфы» сообщил, что предприниматель был доставлен в Уфу, где по ходатайству следствия был арестован.

В пресс-службе Ленинского райсуда «Ъ-Уфа» сообщили, что господин Каримов арестован до 4 июня. Он находится в городском СИЗО №1.

По словам собеседника «Ъ-Уфа», защита Айрата Каримова просила применить к подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на состояние его здоровья — в прошлом году он перенес операцию на сердце после инфаркта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Айрату Каримову с октября 2022 года принадлежат 25% в уставном капитале салаватского ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ). Соучредителями компании являются Николай Новохатский (50%) и АО «Николь-инвест» (25%).

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в 2020 году АСТ заключило концессионные соглашения с администрациями Стерлитамака, Салавата и Ишимбайского района. Компания получила в длительное пользование местные элекстросети. В конце марта стало известно, что управление Следственного комитета России по Башкирии заинтересовалось законностью концессионных соглашений. Сити-менеджеру Салавата Игорю Миронову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Булат Баширов

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