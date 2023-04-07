Кубанский ученый назвал цветы и грибы, за сбор которых теперь грозит до 9 лет тюрьмы

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконный сбор, оборот и уничтожение растений и грибов, охраняемых международными договорами или занесенных в Красную книгу России, следует из базы данных парламента. В Уголовный кодекс РФ вводится новая статья — 260.1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пион тонколистный на Маркотхском хребте

Фото: https://t.me / nvrskadm Пион тонколистный на Маркотхском хребте

Фото: https://t.me / nvrskadm

Новороссийский биолог, кандидат наук Антон Попович перечислил «Ъ-Кубань» основные краснокнижные растения и грибы, которые встречаются на Кубани.

Прежде всего, по словам ученого, это все виды галянтусов (подснежники.— Прим. «Ъ-Кубань»), белоцветник летний, ветреница нежная, морозник (его копают, местами массово как декоративное, но чаще как лекарственное, продают в интернет-магазинах), асфоделина, эремурус, дикорастущие тюльпаны и пионы. Целая группа высокогорных красивоцветущих. В букеты добавляют побеги иглицы колхидский. Как лекарственное растение копают диоскорею кавказскую и горянку колхидскую. Орхидеи, по словам Антона Поповича, отдельная история: некоторые копают их себе на клумбу, есть группы «черных» коллекционер редких видов, в некоторых районах Краснодарского края и Адыгеи добывают в лекарственных целях и довольно массово.

«Грибы краснокнижные тоже собирают, но зачастую и инспекторы по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ) не подозревают, какой охраняется, а какой нет. Например, в окрестностях Новороссийска и Геленджика встречается мухомор яйцевидный, красивый, съедобный и деликатесный. Кто знает, собирает. Но на самом деле большой вопрос, насколько вредит сбор плодовых тел грибам. Для грибов существенным фактором является уничтожение мест обитания, сведение лесов, антропогенная нагрузка на почвы и пр.»,— отмечает ученый.

Согласно принятому закону, до 4 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. можно получить за незаконную добычу, приобретение, хранение, перевозку или продажу краснокнижных растений и грибов.

До 6 лет и штраф до 2 млн руб. грозит за аналогичные действия с использованием служебного положения, а также с публичной демонстрацией этих действий в интернете или СМИ.

До 9 лет и штраф до 3 млн руб. могут получить те, кто незаконно приобрел или продал краснокнижные растения, используя для этого СМИ и интернет, а также действуя в организованной группе или по предварительному сговору.

Наталья Решетняк

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