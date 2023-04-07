В колледжах Петербурга откроют еще две тысячи дополнительных бюджетных мест

В колледжах Петербурга в 2023 году появятся две тысячи дополнительных бюджетных мест. При этом в университетах бесплатно смогут учиться еще 500 студентов, заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд» на телеканале 78.

Глава города назвал приоритетной сферой для выпускников промышленность. С его слов, квалифицированные кадры нужны корабелам, электронной промышленности, робототехнике, машиностроению и фармацевтике. Отдельное внимание Александр Беглов обратил на запуск спецпрограмм в колледжах, которые рассчитаны на выпускников 11-х классов по специальностям, требующим длительной подготовки. После нее можно будет получить работу на заводе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы подали 50 тыс. заявлений в первые классы.

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