Петербуржцы подали 50 тыс. заявлений в первые классы

В Санкт-Петербурге за пять дней подали порядка 50 тыс. заявлений в первые классы. Нештатных ситуаций и ажиотажа не было, заявил губернатор Александр Беглов.

Из общего числа поданных заявлений почти 30 тыс. поступили через городской портал Госуслуг, 11 тыс. — через федеральный, 8 тыс. — через МФЦ и порядка 100 — через школы. Городские учебные заведения в этом году примут на 1,5 тыс. детей больше, для них открыли 100 дополнительных классов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге откроют 12 новых школ к началу следующего учебного года.

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