В Петербурге откроют 12 новых школ к началу следующего учебного года

В Санкт-Петербурге до начала следующего учебного года откроют 12 новых школ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Пушкинском районе города детей примут три учебных заведения: новое здание школы №511 в микрорайоне Славянка на 1375 учащихся, здание школы №530 (550 мест) и школа-трансформер №93 (350 мест) в Шушарах. Еще по одной школе откроют в Красногвардейском районе (№478 на 1000 мест), в Петроградском районе (№99 на 1100 мест), в Парголово (№475 на 825 мест) и в Приморском районе (№55 с аналогичным количеством мест).

Напомним, что всего в Петербурге в 2023 году откроют восемь школ (14 575 мест) и 37 детских садов (5570 мест).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге планируют продолжить практику укрупнения общеобразовательных школ.

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