Рубль на властном слове

Курс доллара на торгах Московской биржи вновь обновил годовой максимум, уверенно превысив уровень 81 руб./$. За пять торговых дней американская валюта прибавила в цене более 4 руб. Не отставали от нее по темпам роста евро и юань. Против рубля играли и негативная внешнеэкономическая конъюнктура с увеличением импортных операций, и ожидания оттока капитала, в том числе в результате выхода западных компаний, и молчаливое согласие властей на частичную девальвацию. В таких условиях участники рынка ожидают дальнейшего ослабления российской валюты. Хотя и в меньших объемах, так как теперь от финансовых властей ожидаются словесные интервенции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В четверг 6 апреля курс доллара на торгах Московской биржи впервые за год поднялся выше уровня 81 руб./$.

В конце основной сессии он поднимался до отметки 81,46 руб./$, максимума с 14 апреля прошлого года.

С учетом небольшой коррекции на закрытии — до 81,37 руб./$, американская валюта подорожала за день более чем на 1,5 руб. Курс евро вырос за день на 1,86 руб., до отметки 89,15 руб./€, также обновив максимум с 14 апреля прошлого года. Курс китайской валюты прибавил за день почти 22 коп. (почти 2%) и поднялся до отметки 11,8 руб./CNY, максимального значения с 22 апреля 2022 года. Уверенный подъем курсов основных иностранных валют продолжается пятый день подряд. За это время доллар подорожал на 4,3 руб. (5,6%), евро — на 4,8 руб. (5,7%), юань — на 61 коп. (5,4%).

Участники рынка связывают текущее ослабление рубля с ростом импортных потоков и определенным сокращением предложения валюты на рынке. Как отмечает руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая, в начале февраля был подписан указ, который отменил обязательную продажу иностранной валюты для отдельных категорий экспортеров. Кроме того, по словам начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиций» Михаила Шульгина, могут подстегивать спекулятивный спрос на валюту беспокойства по поводу наполнения бюджета, поскольку, «как кажется рынку, чтобы сбалансировать дефицит, власти будут сквозь пальцы смотреть на слабеющий рубль в ближайшие недели».

При этом ЦБ, кажется, не сильно обеспокоен потенциальным влиянием слабого рубля на инфляцию, отмечает эксперт.

Ведь благодаря высокой базе 2022 года годовая потребительская инфляция в марте—апреле 2023 года может составить около 3,3%.

Вместе с тем эксперты отмечают и повышенный спекулятивный спрос на валюту в связи с ожидаемым оттоком капитала. В частности, накануне стало известно, что за свою долю в проекте «Сахалин-2» (27,5%) Shell получит около 95 млрд руб., которые сможет вывести из России. Также правкомиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила сделку по продаже российских активов испанской группы Inditex. Совет директоров турецкой Dogan Holding одобрил продажу российской «Татнефти» 50% акций топливной компании Aytemiz Fuel Distribution за $160 млн (см. материал рядом).

Ускорение падения рубля связано, помимо традиционных фундаментальных факторов, с отсутствием какой-либо поддержки со стороны властей, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

При этом сокращение объемов продажи юаней в рамках бюджетного правила также сигнализирует об отсутствии обеспокоенности валютными курсами, отмечает он. Так, с 7 апреля по 5 мая ЦБ в рамках бюджетного правила будет продавать китайскую валюту на 3,7 млрд руб. В феврале—марте ежедневные продажи были на сумму 8,9 млрд руб. Однако даже такие объемы не могли защитить рубль от ослабления, отмечает Михаил Шульгин.

И в ближайшее время эксперты ожидают продолжение ослабления российской валюты, до значений 83–84 руб./$. При этом господин Шульгин считает, что курс доллара не сможет закрепиться на уровне выше 85 руб./$ на длительный период. Как отмечает Полина Хвойницкая, на этом уровне стоит ожидать активизацию экспортеров по продаже валютной выручки. Владимир Евстифеев уверен, что, несмотря на текущие внушительные масштабы ослабления рубля, власти вряд ли «допустят бесконтрольную девальвацию национальной валюты», что чревато разгоном инфляции и нарастанием рисков финансовой стабильности. И чем дольше курс доллара будет превышать уровень в 80 руб., тем активнее будет поток словесных интервенций в поддержку рубля, отмечает он.

Виталий Гайдаев