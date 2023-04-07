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Коммерсантъ FM
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Россия создает противоспутниковые комплексы на основе МиГ-31 и Ил-76

Российские разработчики создают комплексы противоспутниковой борьбы: истребитель-перехватчик МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолет с боевым лазером на базе Ил-76. Об этом сообщается в журнале Минобороны «Военная мысль».

«Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны "Контакт" на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 "Сокол-Эшелон" на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система "Пересвет"»,— говорится в материале апрельского номера.

О работах по созданию боевого лазерного комплекса «А-60» упоминал в 2016 году замминистра обороны России Юрий Борисов. Он говорил, что развитие комплекса продвигается. Последний раз официально этот проект упоминался в 2020 году, когда ТНТК им. Бериева выпустило патент на самолет, который будет носителем боевой лазерной системы.

5 апреля пресс-служба МИД России выпустила сообщение, в котором утверждалось, что Украина при участии иностранных специалистов воздействует на российские гражданские спутники связи. В МИДе обещали «ответить подобающим образом».

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