МИД России заявил о попытках Украины воздействовать на гражданские спутники

Власти Украины при участии иностранных специалистов воздействуют на российские гражданские спутники, сообщила пресс-служба МИД России. В ведомстве добавили, что Россия «вправе ответить подобающим образом».

«Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи. Это является запредельным нарушением международного права. Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются»,— говорится в сообщении МИДа в Telegram.

В ноябре 2022 года в МИДе назвали помогающие Украине западные спутники законной целью России. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби пообещал ответ на любую атаку на коммерческие американские спутники.