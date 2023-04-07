Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Международным компаниям расширяют вход

Сенаторы готовы упростить им присутствие в спецадминрайонах

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий компаниям, переезжающим в специальные административные районы (САР), сделать необходимые для получения налоговых льгот вложения не только в инфраструктурные объекты, но также и в движимое имущество или же в форме денежного взноса. В целом проект точечно донастраивает механизм САР, предусматривая более гибкий подход к условиям «фактического присутствия» международных холдинговых компаний. Эксперты считают, что подобные изменения избавят холдинговые компании от необходимости заниматься строительством: для них такая деятельность нехарактерна, а потому затруднительна.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, вновь упрощающий условия «переезда» международных холдинговых компаний в «русские офшоры» — спецадминрайоны на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде, созданные для возвращения капиталов в РФ и их защиты от санкций (сейчас в САР зарегистрировано около 160 компаний). Инициатива, как следует из пояснительной записки, нацелена на решение «проблемных вопросов, выявленных в ходе анализа правоприменительной практики» — и правительство ее поддержало. По сути, проект реализует планы Минфина по донастройке режима САР — смягчению подхода к требованиям по «присутствию» компаний в САР, необходимых для получения льгот, введенных в 2022 году на фоне заявлений ЕС о возможности включения РФ в черный список налоговых юрисдикций (что в итоге и произошло — см. “Ъ” от 14 февраля). Речь идет о требованиях вложения не менее 300 млн руб. за три года в инфраструктуру САР, владения офисом от 50 кв. м, а также не менее 15 сотрудников.

Ключевая новелла — вариативность способов инвестирования необходимых для получения льгот средств. Помимо строительства и реконструкции инфраструктуры, проект разрешает резидентам передавать региону или муниципалитету, где расположен САР, движимое имущество — например, машины (кроме легковых), оборудование, инструменты для использования объектов инфраструктуры. Еще один вариант — денежный взнос на поддержку строительства инфраструктуры — как сообщали ранее в Минфине, речь может идти о создаваемых регионами фондах. Во избежание разногласий вводится процедура согласования выбранной формы вложений: если в течение месяца от региона не поступило возражений, то предложение МХК считается одобренным.

Несколько смягчается подход к требованиям «фактического присутствия» для применения льгот — наличие офиса и штата будет оцениваться не на момент регистрации резидента в САР, а на дату получения доходов в течение первого налогового периода. Сразу выполнить эти условия весьма затруднительно — предполагается, что новый подход даст больше времени на поиск работников и помещения. При этом продлевается на два года — до 2028 года — и возможность использования офисов вне САР, но в пределах Калининграда и Владивостока.

Как отмечает налоговый партнер «Технологии Доверия» Галина Науменко, «проект вводит важные изменения, устраняющие сложности, с которыми столкнулись заехавшие в САР компании» — так, право сделать денежный взнос в организацию, которая будет развивать инфраструктурные проекты, «уберет с резидентов обязательство заниматься стройкой, то есть деятельностью, несвойственной холдингам вообще». Отмечает это и партнер Kept Александр Токарев: это избавит от вопросов, связанных со строительством, холдинговые компании, на которые и нацелены льготы, но для которых эта деятельность «может являться достаточно сложным делом». Отрицательным же моментом, добавляет он, является то, что объекты инвестирования придется отдать региону — «то есть нельзя построить бизнес-центр и его эксплуатировать, сдавая помещения в аренду другим МХК».

Партнер корпоративной практики юрфирмы LEVEL Legal Services Мария Баева отмечает более гибкий подход в части условий доступа к льготам (их выполнение резонно оценивать уже после того, как компания начала работать в САР и получать прибыль) и вариативность форм инвестирования, что «является благоприятным фактором при принятии решений о переезде в САР». Но существенного роста числа резидентов эксперт не ожидает. Как поясняет Александр Токарев, «законопроект, к сожалению, не смягчает требования к уровню присутствия, что очень бы хотел видеть бизнес».

Евгения Крючкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...