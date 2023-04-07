Международным компаниям расширяют вход

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий компаниям, переезжающим в специальные административные районы (САР), сделать необходимые для получения налоговых льгот вложения не только в инфраструктурные объекты, но также и в движимое имущество или же в форме денежного взноса. В целом проект точечно донастраивает механизм САР, предусматривая более гибкий подход к условиям «фактического присутствия» международных холдинговых компаний. Эксперты считают, что подобные изменения избавят холдинговые компании от необходимости заниматься строительством: для них такая деятельность нехарактерна, а потому затруднительна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, вновь упрощающий условия «переезда» международных холдинговых компаний в «русские офшоры» — спецадминрайоны на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде, созданные для возвращения капиталов в РФ и их защиты от санкций (сейчас в САР зарегистрировано около 160 компаний). Инициатива, как следует из пояснительной записки, нацелена на решение «проблемных вопросов, выявленных в ходе анализа правоприменительной практики» — и правительство ее поддержало. По сути, проект реализует планы Минфина по донастройке режима САР — смягчению подхода к требованиям по «присутствию» компаний в САР, необходимых для получения льгот, введенных в 2022 году на фоне заявлений ЕС о возможности включения РФ в черный список налоговых юрисдикций (что в итоге и произошло — см. “Ъ” от 14 февраля). Речь идет о требованиях вложения не менее 300 млн руб. за три года в инфраструктуру САР, владения офисом от 50 кв. м, а также не менее 15 сотрудников.

Ключевая новелла — вариативность способов инвестирования необходимых для получения льгот средств. Помимо строительства и реконструкции инфраструктуры, проект разрешает резидентам передавать региону или муниципалитету, где расположен САР, движимое имущество — например, машины (кроме легковых), оборудование, инструменты для использования объектов инфраструктуры. Еще один вариант — денежный взнос на поддержку строительства инфраструктуры — как сообщали ранее в Минфине, речь может идти о создаваемых регионами фондах. Во избежание разногласий вводится процедура согласования выбранной формы вложений: если в течение месяца от региона не поступило возражений, то предложение МХК считается одобренным.

Несколько смягчается подход к требованиям «фактического присутствия» для применения льгот — наличие офиса и штата будет оцениваться не на момент регистрации резидента в САР, а на дату получения доходов в течение первого налогового периода. Сразу выполнить эти условия весьма затруднительно — предполагается, что новый подход даст больше времени на поиск работников и помещения. При этом продлевается на два года — до 2028 года — и возможность использования офисов вне САР, но в пределах Калининграда и Владивостока.

Как отмечает налоговый партнер «Технологии Доверия» Галина Науменко, «проект вводит важные изменения, устраняющие сложности, с которыми столкнулись заехавшие в САР компании» — так, право сделать денежный взнос в организацию, которая будет развивать инфраструктурные проекты, «уберет с резидентов обязательство заниматься стройкой, то есть деятельностью, несвойственной холдингам вообще». Отмечает это и партнер Kept Александр Токарев: это избавит от вопросов, связанных со строительством, холдинговые компании, на которые и нацелены льготы, но для которых эта деятельность «может являться достаточно сложным делом». Отрицательным же моментом, добавляет он, является то, что объекты инвестирования придется отдать региону — «то есть нельзя построить бизнес-центр и его эксплуатировать, сдавая помещения в аренду другим МХК».

Партнер корпоративной практики юрфирмы LEVEL Legal Services Мария Баева отмечает более гибкий подход в части условий доступа к льготам (их выполнение резонно оценивать уже после того, как компания начала работать в САР и получать прибыль) и вариативность форм инвестирования, что «является благоприятным фактором при принятии решений о переезде в САР». Но существенного роста числа резидентов эксперт не ожидает. Как поясняет Александр Токарев, «законопроект, к сожалению, не смягчает требования к уровню присутствия, что очень бы хотел видеть бизнес».

Евгения Крючкова