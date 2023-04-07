Покупатели берут, что дают

После длительного спада торгцентрам Москвы и Санкт-Петербурга в конце марта удалось зафиксировать прирост посещаемости на 4–6% год к году. Если динамика сохранится, то эксперты не исключают, что сегменту удастся отыграть потери, вызванные массовым закрытием своих магазинов западными брендами год назад. Но участники рынки настроены не так оптимистично и не ждут восстановления трафика до уровня 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в торгцентрах Москвы на неделе 27 марта — 2 апреля превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 6%, в Санкт-Петербурге — на 4%. Такие данные приводит Focus Technologies. Позитивный тренд наметился после длительного спада: к концу марта прошлого года часть магазинов международных брендов уже закрылась, эмоциональный ажиотаж потребителей остыл и трафик в торгцентрах стал снижаться, напоминает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. По его словам, рост посетителей торговых объектов в крупных городах начал наблюдаться на неделе с 20 марта. Но по итогам всего марта Mall Index в Москве и Санкт-Петербурге оказался ниже на 5% год к году.

После начала военных действий на Украине около 30 работавших в России международных брендов заявили об уходе с рынка и закрылись, примерно столько же продолжают существовать в режиме «приостановки», напоминает партнер Commonwealth Partnership Ольга Антонова. Сейчас она видит на рынке торговой недвижимости небольшую позитивную динамику, связывая это со снижением социальной тревожности потребителей.

Гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин говорит, что на прошлой неделе трафик в его магазинах был выше на 17% год к году, продажи выросли на 23%. Президент Baon Илья Ярошенко говорит о росте посещаемости магазинов в Москве и Санкт-Петербурге на 20% относительно того же периода прошлого года. Он считает, что ситуация в фешен-сегменте стабилизировалась: «Кто хотел — ушел, покупатели приняли ситуацию и совершают покупки в оставшихся магазинах». В апреле он рассчитывает на рост оборота на 7–10% год к году.

Сейчас трафик в торгцентрах генерируют магазины ушедших компаний, открытые под другими названиями, и некоторые локальные марки, например, Lime, Gloria Jeans, магазины Melon Fashion, отмечает Ольга Антонова. Она рассчитывают, что положительное влияние на посещаемость может оказать и готовящееся открытие под новыми названиями части магазинов ушедшей из страны испанской сети Inditex. «Первые открытия должны вызвать интерес у потребителей и привлечь трафик в торгцентры, но останутся потребители или нет — зависит от разнообразия коллекции»,— отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. В целом на рынке, по ее словам, все еще ощущается дефицит брендов.

Михаил Васильев считает, что прирост посещаемости торгцентров относительно аналогичного периода прошлого года сохранится в апреле, после чего возможна стагнация. О восстановлении трафика до уровня докризисного 2019 года, по его мнению, пока речь не идет. В марте разрыв со значением четырехлетней давности в Москве составил 27%, в Санкт-Петербурге — 29%.

Ольга Антонова полагает, что позитивным результатом можно будет считать, если трафик торгцентров по итогам этого года вырастет на 5–7% год к году. Партнер Nikoliers Анна Никандрова рассчитывает скорее на стабилизацию трафика на текущем уровне. По ее словам, рост посещаемости сейчас во много сдержан общими экономическими факторами.

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько из общего списка негативных факторов выделяет неопределенность в экономике и вымывание среднего класса, который всегда был ядром аудитории любого торгцентра. В то же время, заключает госпожа Антонова, продолжающийся рост цен говорит и о том, что потребитель не сможет себе позволить всего того, что мог в 2019 году.

Александра Мерцалова, Алина Савицкая