Вице-губернатору дали за дачу

Бывший первый вице-губернатор Ульяновской области Анатолий Озернов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и растрате, приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 5,5 млн руб. По обвинению в растрате суд оправдал экс-чиновника, отметив его право на реабилитацию. Анатолий Озернов своей вины не признал и заявил, что «попал в жернова политических интриг». Обвиняемый в рамках того же дела руководитель управделами Павел Прокофьев оправдан по обвинению в растрате и приговорен за мошенничество к полутора годам исправительных работ. Адвокаты настаивают на полной невиновности своих подзащитных и намерены обжаловать приговор. Прокуратура, напротив, считает приговор «достаточно мягким» и рассматривает вопрос о направлении апелляционного ­представления.

В четверг Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор бывшему первому заместителю губернатора Ульяновской области Анатолию Озернову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), а также в растрате в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

Анатолий Озернов считался самым непубличным и скрытным человеком в команде губернатора Сергея Морозова, в то же время его верным соратником и правой рукой. 28 апреля 2021 года врио губернатора региона Алексей Русских освободил Анатолия Озернова от должности без объяснения причин.

Анатолий Озернов был арестован в Москве в ноябре 2021 года по обвинению в мошенничестве (привлечение к участию в конкурсах на получение госконтрактов «аффилированных с ним предпринимателей», увеличивших стоимость ремонта представительства региона в Москве на 15 млн руб.), но затем этот эпизод был исключен, а обвинение переквалифицировано на получение взятки и растрату.

Как поясняли „Ъ“ в облпрокуратуре, из обвинительного заключения следовало, что Анатолию Озернову был рекомендован предприниматель Константин Вершинин (совладелец ООО «Лаборатория ЕХТ» по ремонту компьютеров и оптовой торговой компании ЗАО «Легпромсервис») как человек «решительный и гибкий». Его, по версии следствия, вице-губернатор и представил на совещании как «надежного человека», который «должен выиграть аукцион» на ремонт ситуационного центра. Подконтрольная Константину Вершинину компания «Ин-Сервис» (так считает следствие, но в участниках компании его нет) одержала победу в аукционе, после чего, утверждает обвинение, «Озернов дал понять Вершинину, что тот должен отблагодарить», и Константин Вершинин обеспечил ремонт дачи тестя Анатолия Озернова (на 2,5 млн руб.), изготовил и поставил ему шкаф для прихожей (120 тыс. руб.), поставил на дачу сруб для бани (80 тыс. руб.). Общий размер взятки — 2,7 млн руб. Кроме того, «Вершинин по просьбе Озернова» оплатил ОГКУ «Служба обеспечения общественного питания» 285 тыс. руб. «расходов на проведение мероприятия областной власти», «что потом было компенсировано ему оплатой из бюджетных средств по фиктивным договорам».

В рамках того же уголовного дела руководитель ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» Павел Прокофьев был обвинен в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве организованной группой в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он, по версии следствия, организовал заключение между управделами и Константином Вершининым «фиктивного госконтракта на уборку веток и мусора, чтобы оплатить расходы некоего областного мероприятия», а также в сговоре с Константином Вершининым допустил завышение стоимости работ при ремонте ситуационного центра.

Дело Константина Вершинина было выделено в самостоятельное производство, он был обвинен в завышении стоимости работ при ремонте представительства, свою вину признал, подписал досудебное соглашение и дал показания против Анатолия Озернова (в ноябре 2022 года Константин Вершинин приговорен к трем годам условно).

Ни Анатолий Озернов, ни Павел Прокофьев вину не признали, заявив, что закон не нарушали. В последнем слове бывший вице-губернатор заявил, что «попал в жернова политических интриг». В суде вызванный в качестве свидетеля экс-губернатор региона Сергей Морозов заявил, что не верит в то, что «Озернов нечист на руку», и что он доверял ему как младшему брату.

Адвокат Анатолия Озернова Александр Паулов заявил „Ъ“, что суду были предоставлены все доказательства невиновности вице-губернатора. По его словам, «взятки быть не может по определению», поскольку «сруб бани был поставлен в июне 2021 года, когда Озернов уже не был чиновником», шкаф заказывала его жена, ремонт дачи — тесть, «причем у другой компании», «все документы были представлены», а заявления о том, что подзащитный рекомендовал обеспечить выигрыш «Ин-Сервиса», «не соответствуют действительности». Кроме того, по его словам, обвинение было основано на показании свидетелей, которых самих уличили в нарушении закона.

В итоге суд оправдал Анатолия Озернова по обвинению в растрате, признав его право на реабилитацию, но признал его виновным в получении взятки, приговорив бывшего вице-губернатора к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 5,5 млн руб., с конфискацией шкафа и сруба, с лишением на три года права занимать должности в органах власти.

Павла Прокофьева суд оправдал по обвинению в растрате, а обвинение в мошенничестве переквалифицировал с ч. 4 на ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба»), назначив ему полтора года исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.

Адвокаты обвиняемых настаивают на полной невиновности своих подзащитных и обещают обжаловать приговор. «Этот приговор называется „и вашим, и нашим“, чтобы были и волки сыты, и овцы целы, а мы не очень сыты и не очень целы, и, конечно же, нас приговор не устраивает. Мы направим апелляционную жалобу и еще воспользуемся правом на реабилитацию, будем деньги требовать за моральный ущерб, за незаконное содержание под стражей, за издержки, связанные с защитой»,— сказал Александр Паулов. Адвокат Павла Прокофьева Ирина Савельева удовлетворена тем, что суд принял ее доказательства по невиновности в растрате, но сожалеет, что из-за отсутствия доступа к ряду документов не удалось доказать полную невиновность по мошенничеству. «Будем добиваться полного оправдания»,— добавила адвокат.

В прокуратуре Ульяновской области, которая настаивала для Анатолия Озернова на наказании в виде 10 лет колонии строгого режима, а для Павла Прокофьева — пяти лет общего режима, считают наказания «достаточно мягкими» и после изучения полного текста приговора намерены рассмотреть вопрос о направлении апелляционного представления.

Сергей Титов, Ульяновск