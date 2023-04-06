Главой суда займутся судьи

Президиум Высшей квалификационной коллегии судей РФ создал комиссию для проверки информации о председателе Шестого кассационного суда Александре Ефанове. Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. В частности, проверка будет касаться выкупа Александром Ефановым части земли на острове Поджабный, факта аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet.
Генпрокуратура уже проверяет Александра Ефанова по фактам покупки земли на острове Поджабный и аренды автомобиля представительского класса
Фото: 6kas.sudrf.ru
Президиум Высшей квалификационной коллегии судей РФ создал комиссию для проверки информации в отношении председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Основанием для этого решения стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Об этом сообщается на сайте ВККС России.
«Никогда прежде ВККС не образовывала специальную комиссию для проверки действий председателя суда»,— написал в своем Telegram-канале Александр Хинштейн. Как сообщил депутат, проверка в числе прочего будет касаться выкупа Александром Ефановым части земли на острове Поджабный в Самаре у ООО «Эра». Факт покупки земли сейчас проверяет Генпрокуратура. По данным парламентария, председатель суда приобрел участок площадью 0,5 га на острове за 860 тыс. руб. (17,2 тыс./сотка). По данным сайтов объявлений о продаже недвижимости, стоимость сотки на острове Поджабном доходит до 1,5 млн руб. Более того, совладельцем «Эры» в 2014–2016 годах был сын председателя Иван Ефанов, возглавляющий департамент цифровизации администрации губернатора Самарской области. Также контрольный орган проверит информацию об аффилированности ООО «Эра» с Александром Ефановым.
Кроме того, предметом разбирательства станет факт аренды председателем суда автомобиля представительского класса Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., и покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet. На сегодня факт владения Александром Ефановым автомобилем Toyota Sequoia проверяет Генпрокуратура. Председатель суда арендовал транспорт как частное лицо у структуры ГК «Тон-Авто» Александра Курылина, бывшего главы Жигулевска. Несмотря на то что арендованное имущество тоже подлежит декларированию, в декларациях Александра Ефанова за 2019, 2020 и 2021 годы автомобиль Toyota Sequoia не значится. Факт укрытия председателем суда имущества от декларирования сейчас проверяет управление президента РФ по противодействию коррупции.
По данным Александра Хинштейна, детали договора аренды премиального автомобиля содержат признаки возможного нарушения Кодекса судейской этики. Так, по информации парламентария, стоимость аренды Toyota Sequoia составляет 30 тыс. в месяц, что ниже рыночной цены за такую услугу в 5–10 раз. Кроме того, по сведениям депутата, транспортный налог 115,8 тыс. руб., что составляет треть цены годовой аренды, оплачивает ООО «УК „Сервис Тон-Авто“».
Генеральный директор «Тон-Авто» Александр Курылин отказался от подробных комментариев, предложив дождаться результатов проверок. В Шестом кассационном суде ситуацию не комментируют.
В конце марта с вопросом, почему Александр Ефанов не отстранен от должности хотя бы на время проверок Генеральной прокуратурой РФ, к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву обратился председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. При этом за время проверок Александра Ефанова не только не отстранили от должности, но даже наградили. В январе губернатор Дмитрий Азаров присвоил господину Ефанову звание почетного гражданина Самарской области. Как уточнили в правительстве региона, председателю суда награда была присвоена «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан».
Как поясняет адвокат, партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», кандидат юридических наук Марина Жирова, Высшая квалификационная коллегия судей — специальный орган, созданный судейским сообществом для рассмотрения дисциплинарных производств в отношении судей: «Именно этому органу принадлежит право рассматривать жалобы и обращения, поступившие из компетентных органов. Основной документ, которым они при этом руководствуются,— Кодекс судейской этики, который определяет принципы и правила поведения судьи как в профессии, так и в личной жизни. Судья, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, обязан предоставить соответствующие пояснения».
Эксперт уточнила, что за совершение дисциплинарного проступка, который повлек умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи, на судью может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде засевания, предупреждения, понижения в квалификационном классе и досрочного прекращения полномочий судьи.