Главой суда займутся судьи

Президиум Высшей квалификационной коллегии судей РФ создал комиссию для проверки информации о председателе Шестого кассационного суда Александре Ефанове. Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. В частности, проверка будет касаться выкупа Александром Ефановым части земли на острове Поджабный, факта аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокуратура уже проверяет Александра Ефанова по фактам покупки земли на острове Поджабный и аренды автомобиля представительского класса

Фото: 6kas.sudrf.ru Генпрокуратура уже проверяет Александра Ефанова по фактам покупки земли на острове Поджабный и аренды автомобиля представительского класса

Фото: 6kas.sudrf.ru

Президиум Высшей квалификационной коллегии судей РФ создал комиссию для проверки информации в отношении председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Основанием для этого решения стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Об этом сообщается на сайте ВККС ­России.

«Никогда прежде ВККС не образовывала специальную комиссию для проверки действий председателя суда»,— написал в своем Telegram-канале Александр Хинштейн. Как сообщил депутат, проверка в числе прочего будет касаться выкупа Александром Ефановым части земли на острове Поджабный в Самаре у ООО «Эра». Факт покупки земли сейчас проверяет Генпрокуратура. По данным парламентария, председатель суда приобрел участок площадью 0,5 га на острове за 860 тыс. руб. (17,2 тыс./сотка). По данным сайтов объявлений о продаже недвижимости, стоимость сотки на острове Поджабном доходит до 1,5 млн руб. Более того, совладельцем «Эры» в 2014–2016 годах был сын председателя Иван Ефанов, возглавляющий департамент цифровизации администрации губернатора Самарской области. Также контрольный орган проверит информацию об аффилированности ООО «Эра» с Александром Ефановым.

Кроме того, предметом разбирательства станет факт аренды председателем суда автомобиля представительского класса Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., и покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet. На сегодня факт владения Александром Ефановым автомобилем Toyota Sequoia проверяет Генпрокуратура. Председатель суда арендовал транспорт как частное лицо у структуры ГК «Тон-Авто» Александра Курылина, бывшего главы Жигулевска. Несмотря на то что арендованное имущество тоже подлежит декларированию, в декларациях Александра Ефанова за 2019, 2020 и 2021 годы автомобиль Toyota Sequoia не значится. Факт укрытия председателем суда имущества от декларирования сейчас проверяет управление президента РФ по противодействию ­коррупции.

По данным Александра Хинштейна, детали договора аренды премиального автомобиля содержат признаки возможного нарушения Кодекса судейской этики. Так, по информации парламентария, стоимость аренды Toyota Sequoia составляет 30 тыс. в месяц, что ниже рыночной цены за такую услугу в 5–10 раз. Кроме того, по сведениям депутата, транспортный налог 115,8 тыс. руб., что составляет треть цены годовой аренды, оплачивает ООО «УК „Сервис Тон-Авто“».

Генеральный директор «Тон-Авто» Александр Курылин отказался от подробных комментариев, предложив дождаться результатов проверок. В Шестом кассационном суде ситуацию не ­комментируют.

В конце марта с вопросом, почему Александр Ефанов не отстранен от должности хотя бы на время проверок Генеральной прокуратурой РФ, к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву обратился председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. При этом за время проверок Александра Ефанова не только не отстранили от должности, но даже наградили. В январе губернатор Дмитрий Азаров присвоил господину Ефанову звание почетного гражданина Самарской области. Как уточнили в правительстве региона, председателю суда награда была присвоена «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов ­граждан».

Как поясняет адвокат, партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», кандидат юридических наук Марина Жирова, Высшая квалификационная коллегия судей — специальный орган, созданный судейским сообществом для рассмотрения дисциплинарных производств в отношении судей: «Именно этому органу принадлежит право рассматривать жалобы и обращения, поступившие из компетентных органов. Основной документ, которым они при этом руководствуются,— Кодекс судейской этики, который определяет принципы и правила поведения судьи как в профессии, так и в личной жизни. Судья, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, обязан предоставить соответствующие пояснения».

Эксперт уточнила, что за совершение дисциплинарного проступка, который повлек умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи, на судью может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде засевания, предупреждения, понижения в квалификационном классе и досрочного прекращения полномочий судьи.

Ани Айвазян