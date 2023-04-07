Медкомиссия в штормовых условиях

Российские моряки просят Минздрав смягчить новые правила прохождения медкомиссии. С 1 марта работникам нужно посетить 12 профильных врачей и сдать около 30 анализов, чтобы работать на судне под российским флагом. В профсоюзе моряков утверждают, что стоимость процедуры выросла с 3–5 тыс. до 15–30 тыс. руб. В Минздраве объясняют, что новые правила нужны, поскольку моряки в своей работе длительное время находятся вне зоны оказания медпомощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

На сайте Change.org появилось обращение к Министерству здравоохранения с просьбой отменить особый порядок прохождения медкомиссии для моряков, который действует с 1 марта этого года. Изменения коснулись только работников морской отрасли, плавающих на судах под российским флагом. Для них, как указано в петиции, «и без того недешевая» процедура стала еще более затратной.

Кроме первичной медкомиссии, включающей сбор анамнеза и выявление наследственных заболеваний, российским морякам и другому плавсоставу (например, поварам) нужно пройти 12 профильных врачей и сдать около 30 анализов и тестов.

Добавились эхокардиограмма сердца, тредмил-тест (бег по дорожке с нагрузками), УЗИ брюшной полости и почек, фиброгастроскопия, определение группы крови и резус, анализы крови на определение рака простаты, на гепатиты и ВИЧ, липидограмма для установления уровня холестерина.

В Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ) заявили “Ъ”, что это увеличит время прохождения медицинской комиссии до четырех-пяти дней. Председатель калининградского отделения РПСМ Людмила Измалкова уточнила: раньше стоимость медкомиссии варьировалась от 3,5 тыс. до 5 тыс. руб., а сейчас в зависимости от региона — от 15 тыс. до 30 тыс. По ее словам, «ответственный» работодатель, согласно закону об охране труда, либо сам оплачивает эту процедуру, либо компенсирует расходы.

«Но, делая медкомиссию за свой счет, моряк не имеет стопроцентной гарантии дальнейшего трудоустройства — если контракт срочный на один рейс. И в таком случае расходы ложатся на него самого, как и в случае с недобросовестным судовладельцем, который может захотеть сэкономить»,— добавила госпожа Измалкова. Она подчеркнула, что для моряков, работающих под иностранными флагами, приказ ничего не меняет.

РПСМ отмечает и другие положения приказа, требующие доработки. Так, в документе отсутствует возможность обжалования результатов медосмотра, а также не предусмотрена процедура медосмотра для курсантов морских учебных заведений.

В Минздраве РФ сообщили “Ъ”, что набор специалистов и исследований в приказе определен из заботы о самих моряках.

Авторы документа исходят из того, что моряк длительное время находится вне территории, доступной для оказания медпомощи, как в экстренной, так и в плановой форме, поэтому к его здоровью предъявляются повышенные требования. В ведомстве уточнили: согласно приказу, могут учитываться результаты других медосмотров (но сроком не позднее одного года) и диспансеризации, если не были выявлены симптомы заболеваний, требующих повторных исследований. Это, как отметили в Минздраве, «позволяет сократить объем, материальные и трудовые затраты работника и работодателя на проведение медосмотра».

Наталья Костарнова