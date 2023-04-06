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Коммерсантъ FM
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев приговорен к 1,5 года за участие в протестах в 2020 году

Суд Московского района Минска приговорил к 1,5 года колонии общего режима бывшего кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева. Его признали виновным в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий.

Андрей Дмитриев

Андрей Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Андрей Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По версии следствия, Андрей Дмитриев принял участие в трех акциях протеста с 23 августа по 6 сентября 2020 года. Во время митингов он присоединялся к гражданам, грубо нарушавшим общественный порядок. Они блокировали путь для транспортных средств, что привело к остановке дорожного движения.

Как сообщает БЕЛТА, господин Дмитриев признал вину и раскаялся. В ходе допроса он подтвердил свое участие в акциях протеста. «Старался двигаться по пешеходным зонам, но когда было много людей, приходилось выходить на проезжую часть»,— цитирует агентство его слова.

Андрея Дмитриева задержали в январе 2023 года. С этого времени он находился в СИЗО-1 в Минске. Прокуратура запрашивала для него два года лишения свободы.

Андрей Дмитриев был одним из четырех оппозиционных кандидатов, допущенных до участия в выборах президента Белоруссии в 2020 году. По официальным данным, он набрал 1,2% голосов. В августе 2021 года в его доме прошел обыск. С него взяли подписку о неразглашении. Господин Дмитриев тогда не говорил, что стало основанием для уголовного преследования.

Олеся Павленко

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