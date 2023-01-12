В Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева

Сопредседателя ликвидированного общественного объединения «Говори правду» и экс-кандидата в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Андрея Дмитриева задержали. Об этом сообщила «Медиазона. Беларусь» (российская «Медиазона» признана иностранным агентом) со ссылкой на его коллегу.

По информации издания, Андрей Дмитриев находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Причины задержания неизвестны.

Андрей Дмитриев стал одним из четырех оппозиционных кандидатов на выборах президента Белоруссии в 2020 году. По официальным данным, на выборах он набрал 1,2% голосов.

В августе 2021 года в его доме прошел обыск, политика также задержали. После у него взяли подписку о неразглашении. Господин Дмитриев не рассказывал, что стало основанием для уголовного преследования. По его словам, «список статей огромный», он не сообщал других деталей.

Олеся Павленко