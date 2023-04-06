Шесть соток перевесили домашний арест

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 6 апреля, отправил в СИЗО бывшего главу петербургского филиала «Росгранстроя» Леонида Лагоду, которого подозревают в получении более 6 млн рублей взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в должности заместителя директора «Ленобллеса», сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее фигурант находился под домашним арестом по делу о хищении 2,4 млн рублей из бюджета Ленинградской области (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако все это время он добивался изменения меры пресечения на запрет определенных действий, подписку о невыезде или залог в 1,4 млн рублей. По вновь открывшимся эпизодам коррупционной деятельности силовики снова пришли к нему в дом с обысками 29 марта.

Согласно данным «Картотеки.ру», «Росгранстрой» входит в систему Минтранса РФ и занимается строительством и модернизацией объектов пограничной и таможенной инфраструктуры. Конкретно в ведении филиала в Ленобласти находится содержание таможенных пунктов пропуска «Брусничное», «Торфяновка» и «Светогорск».

По новым данным суда и следствия, Леонид Лагода, будучи должностным лицом, с 2019 по 2020 год получил около 6 млн рублей от управляющего ООО «Полар Инвест» за инициирование вопроса о переводе участка во Всеволожском районе Ленобласти размером более шести соток (6,26 га) из категории земель лесного фонда в промышленную с последующей продажей ее упомянутой фирме.

В конце декабря прошлого года чиновник был задержан по подозрению в махинациях, связанных с фиктивными закупками по госконтракту четырех лесопожарных установок в 2017 году, которые он, как утверждает следствие, совершил вместе со своими подельниками, в том числе из числа сотрудников ООО «Интерснаб». Ему вменяют хищение имущества СПб ГКУ «Курортный лесопарк» на сумму 1,4 млн рублей и еще 1 млн со счетов «Ленобллеса».

Все предъявленные обвинения Леонид Лагода отрицает, хотя изначально по первому делу о мошенничестве свою вину признал и попросил за это суд дать ему возможность, если не выйти под залог, то хотя бы разрешить прогулки. Однако в этом ему было отказано. Затем линия защиты изменилась. В суде апелляционной инстанции фигурант заявил, что полностью невиновен, и сообщил о давлении со стороны следователя, а адвокат и вовсе сказал, что все происходящее напоминает «театр абсурда».

3 марта Калининский районный суд Санкт-Петербурга вновь продлил фигуранту домашний арест еще на месяц — до 6 апреля. Когда подсудимого снова доставили в суд, то по ходатайству следствия он был помещен в СИЗО до 27 мая. Правоохранительные органы не исключают появления новых обвинений, а также других преступных эпизодов в рамках действующего дела.

Андрей Кучеров