Прокурор надзирал за своими и террористами

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование резонансного уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаева. По версии следствия, обвиняемый за взятки и по идейным соображениям фактически выступал защитником участников боевого крыла вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева, признанного судом террористической организацией. От него боевики узнавали о предстоящих действиях силовиков, а надзирающие за ними прокуроры получали задания о проверках в отношении законности как самих операций, так и проведенных в ходе них задержаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нурды Доклаев

Фото: Из личного архива Нурды Доклаева Нурды Доклаев

Фото: Из личного архива Нурды Доклаева

По данным “Ъ”, по уголовному делу, расследуемому ГСУ СКР, Нурды Доклаев проходит вместе с предполагаемым пособником боевиков Усманом Картоевым. Обоим инкриминируется ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), господину Доклаеву — ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а господину Картоеву — еще и террористический акт (ст. 205 УК РФ).

Сейчас, находясь под стражей в СИЗО Владикавказа, фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, в котором около 90 томов. Свою вину они категорически отрицают.

По версии следствия, с ноября 2013 по декабрь 2018 года Нурды Доклаев оказывал содействие лидерам террористического сообщества, передавая им сведения о деятельности правоохранительных органов, «направленной на пресечение и расследование преступлений», совершенных баталхаджинцами. Эти данные господин Доклаев получал в соответствии со своей должностью — начальника отдела собственной безопасности прокуратуры республики.

Следует отметить, что в органах прокуратуры будущий подследственный служил с 1979 года после окончания юринститута в Свердловске. Работал следователем, заместителем прокурора Назрани, а с 2010 по 2020 год возглавлял отдел собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Ингушетии.

При этом, по данным следствия, главный безопасник надзора консультировал лидеров боевого крыла баталхаджинцев Хасана Полонкоева, Тухана Зязикова и других, как им поступать в случае возможного разоблачения.

Так, говорится в материалах дела, осенью 2017 года, узнав о том, что один из жителей Ингушетии, возможно, решил дать показания на предполагаемых террористов, сотрудник прокуратуры посоветовал господину Зязикову организовать на него наезд и получить вместо заявления о совершении преступления заявление об отказе в даче показаний.

Уже после массовых арестов участников боевого крыла, в июне 2020 года, прокурор Доклаев, полагают в СКР, пытался помешать правоохранительным органам. Узнав о задержании троих очередных баталхаджинцев, входивших в окружение лидеров Полонкоева и Зязикова, он потребовал, чтобы надзирающий прокурор принял меры для их защиты.

Интересно, что, по версии следствия, являясь пособником руководителей вирда баталхаджинцев, прокурор Доклаев действовал далеко не бескорыстно даже для «своих». Так, в обвинении говорится, что в декабре 2018 года он получил от Тухана Зязикова автомобиль Volkswagen Touareg стоимостью более 4 млн руб., что стало поводом для обвинения во взяточничестве. Взяткодатель Тухан Зязиков, кстати, находится в розыске.

После начала разбирательства прокуратура, как сообщили “Ъ” в СКР, оказывала следствию необходимое содействие.

Второй фигурант законченного дела Усман Картоев, по данным следствия, в 2019 году не только выслеживал главного противника боевого крыла вирда — начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, но и организовал проживание в Москве своего родственника Курейша Картоева. Последний застрелил полицейского вместе с его братом, после чего скрылся.

Предполагается, что уголовное дело Нурды Доклаева и Усмана Картоева после утверждения обвинения прокуратурой поступит на рассмотрение Южного окружного военного суда (ЮОВС) в Ростове-на-Дону. В нем уже слушается уголовное дело в отношении Хасана Полонкоева и целой группировки боевиков, устроивших серию нападений на майора Эльджаркиева — в ходе них помимо полицейского и его брата погиб сотрудник Росгвардии, а еще несколько человек получили ранения.

При этом на основании уже вынесенных судом приговоров ЮОВС признал боевое крыло баталхаджинцев террористической организацией, запретив ее деятельность на территории России. Это означает, что участникам организации и лицам, оказывающим им содействие, теперь грозит уголовное преследование по ст. 205.5 УК РФ, по которой предусмотрено наказание вплоть до пожизненного.

Николай Сергеев