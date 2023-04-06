В концессии концов

Сложная экономическая ситуация заставляет пермские власти искать варианты экономии при строительстве крупных социальных объектов. Так, вчера стало известно, что школу в Перми на 1050 мест на ул. Ветлужской построят за государственные деньги, без помощи концессионера — ГК «Сберинфра». Реализация проекта поможет сэкономить властям до 1 млрд руб. Отметим, что остальные шесть школ в рамках проекта продолжают реализовываться в партнерстве с этим концессионером. Эксперты полагают, что школа — это социальная инфраструктура, ее логичнее строить за счет бюджета, тогда как концессионные соглашения работают, когда объект генерирует дополнительный доход.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера администрация Перми сообщила о заключении госконтракта по строительству школы на 1050 мест по ул. Ветлужской, 89. Соглашение на проектирование и возведение объекта заключено с известным пермским подрядчиком ООО «ЖБК-Строй» (ведет строительство в Перми краевой инфекционной больницы). Строительные работы планируется завершить в конце 2024 года. Стоимость контракта в мэрии не назвали.

Напомним, указанный объект ранее предполагалось построить за счет средств концессионеров — структуры Сбербанка — «Сберинфра» и ГК «Просвещение». Еще в 2021 году правительство края и концессионеры достигли соглашения о строительстве девяти объектов в регионе. Сейчас за счет государственных и частных средств в Прикамье строятся шесть школ: в Перми на улицах Кронштадтская и Холмогорская, а также в Кондратово, Лобаново, Култаево и Гамово. Седьмая школа («Техно-школа» в Новых Лядах) сдана в конце 2022 года. Объекты возводятся по федеральной программе «Развитие образования» и нацпроекту «Образование». С февраля 2022 года краевой минэк и инициатор взаимодействия обсуждали условия соглашения по школе на ул. Ветлужской.

В краевом минобразовании «Ъ-Прикамье» сообщили, что, «согласовав основные условия соглашения, автор частной инициативы и региональное правительство не достигли согласия относительно финансовых условий реализации проекта». «В связи с этим в минэкономразвития региона было принято решение о строительстве школы на ул. Ветлужской в рамках государственного заказа»,— пояснили в краевом мин­образовании.

Информированный собеседник сообщил, что краевые власти отказались от концессии со «Сберинфрой» из-за слишком высокой стоимости строительства школы в 2,2–2,5 млрд руб. В правительстве региона посчитали, что смогут реализовать проект с меньшими затратами, за 1,5 млрд руб., на условиях софинансирования с федеральным и муниципальным бюджетами. Проектом займется мэрия Перми, а участок под образовательное учреждение из краевой собственности вернут в муниципальную.

В краевом минобре подтвердили, что возведение этого объекта на 1050 мест оценивается ориентировочно в 1,5 млрд руб.

По сведениям председателя думского комитета по экономическому развитию Арсена Болквадзе, из предварительной стоимости проекта в 1,5 млрд 400 млн вложит городской бюджет, около 500 млн — краевой и почти 600 млн руб. — федеральный. Анонсированную стоимость школы Арсен Болквадзе назвал «адекватной» и заметил, что за последние три года многие инвестпроекты подорожали из-за цен на стройматериалы и импортные комплектующие. Территория, где разместят школу (на пересечении улиц Ветлужской и Заречной), очень густонаселенная, и образовательные учреждения в ней переполнены. «Я высказывал опасения, что сейчас не самое простое время для вхождения в новые проекты. Но поскольку проектом школы уже занимались и потратили на подготовку документации определенные средства, оставлять его незавершенным неправильно. Город не может бросить этот проект, я считаю»,— заявил депутат.

Депутат краевого заксобрания, экс-председатель думского комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Сергей Богуславский считает отказ региональных властей от концессии обоснованным. «Концессионное соглашение заключается, если у властей не хватает средств на строительство какого-либо объекта. Если источники финансирования нашлись, как, возможно, и произошло в этом случае, то логично возвести объект за счет бюджета. Школа — это социальная инфраструктура, тогда как концессионные соглашения или механизм ГЧП работают, в основном, когда строительство и эксплуатация объекта генерируют дополнительный доход»,— рассуждает господин Богуславский. По словам собеседника, если соглашение на строительство школы с инвестором уже было подписано, и реализация проекта началась, то инициатор расторжения может понести ответственность. К примеру, речь может идти о возмещении средств, потраченных концессионером.

Евгения Ахмедова