Заводская прямая

Арбитражный суд Пермского края продлил на полгода срок конкурсного производства в отношении ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). На заседании конкурсный управляющий предприятия Лев Шляпин рассказал, что оборонным предприятием интересуются как госкорпорации, так и компании с государственным участием. Он не исключил, что производственный комплекс завода может быть реализован до конца апреля. Претендентов управляющий не назвал. По данным «Ъ-Прикамье», интерес к предприятию проявляли «Смоленский авиазавод» и «Курганприбор», которые занимаются производством боеприпасов и их составных частей. Экс­перты говорят, что последнее изготавливает похожую с ЗиД номенклатуру.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Арбитражный суд Пермского края 5 апреля заслушал отчет арбитражного управляющего Льва Шляпина о ходе конкурсного производства на ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». В ходе заседания господин Шляпин рассказал, что в марте предприятием активно начали интересоваться потенциальные покупатели. «Большой интерес со стороны государственных концернов, частных компаний с государственным участием,— рассказал конкурсный управляющий.— Помимо этого, наблюдается очень сильный интерес со стороны военного блока, в том числе, с точки зрения реализации права Российской Федерации на преимущественное приобретение имущества завода». По словам Льва Шляпина, практически ежедневно предприятие принимает комиссии и делегации, которые знакомятся с активами должника и технологическим процессом. «Я вижу очень серьезный интерес, по моим личным ощущениям, все произойдет в ближайшее время»,— полагает он. Отвечая на вопрос суда о более конкретных сроках, господин Шляпин назвал апрель.

ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» производит радио­взрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года предприятие находится в процедуре банкротства. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС. С 12 декабря прошлого года имущественный комплекс завода был выставлен на торги в форме публичного предложения единым лотом. Его начальная цена составила 3,621 млрд руб., каждые семь календарных дней она снижается на 5%, но не может упасть ниже 5% от начальной. При реализации имущества стратегического предприятия Российская Федерация после подписания протокола торгов может передать должнику средства для расплаты с кредиторами в сумме, равной продажной цене предприятия. В этом случае государство и становится собственником актива.

Обосновывая свое ходатайство о продлении конкурсного производства, гос­подин Шляпин добавил, что в случае продажи завода начнется «сложный процесс» передачи активов новому собственнику. «Еще более сложная история — это передача текущих контрактов, каждый этап процесса согласовывается с Минобороны»,— рассказал он.

В итоге суд удовлетворил ходатайство управляющего и продлил срок конкурсного производства на полгода.

Возможных претендентов на имущество завода Дзержинского Лев Шляпин не назвал. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», на площадке ФГУП были представители предприятия «Курганприбор» и АО «Смоленский авиационный завод». Оба предприятия занимаются, в том числе, производством боеприпасов. Смоленский завод входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». По данным СПАРК, под названием «Курганприбор» зарегистрировано два юрлица — научно-производственное объединение и специальное конструкторское техническое бюро, оба зарегистрированы по одному адресу. Последнее также входит в состав корпорации ТРВ, а научно-производственное объединение контролирует ООО «Финансовые инновации», одним из учредителей которого является сенатор Сергей Муратов. Ранее источники «Ъ-Прикамье» говорили, что пермским заводом интересовались структуры «Рос­теха» и ВКО «Алмаз-Антей».

Один из пермских специалистов по банкротствам полагает, что Российская Федерация не будет напрямую реализовывать право преимущественного выкупа актива. «В этом случае актив сначала переходит на баланс Росимущества, а затем его нужно куда-то передавать,— рассказывает собеседник.— Есть гораздо более простая схема, когда государство даст поручение приобрести имущество подконтрольной корпорации или любому предприятию с госучастием, которое подходит под критерии для участников торгов». Также он добавил, что не припомнит случая, когда власти государства использовали преимущественное право выкупа обанкротившихся стратегических предприятий.

Геннадий Кузьмицкий, возглавлявший до 2007 года ФКП «Пермский пороховой завод», отмечает, что «Курганприбор» выпускает похожую с заводом Дзержинского номенклатуру (взрыватели для боеприпасов). «Теоретически пермское предприятие и может быть им интересно, но, полагаю, никакого уникального оборудования и компетенций там нет»,— говорит эксперт. Зачем мощности ЗиД могут понадобиться Смоленскому заводу, гос­подин Кузьмицкий предположить не смог. «Если только переносить производство подальше на восток»,— пошутил Геннадий Кузьмицкий.

Дмитрий Астахов