Стройка продолжается в суде

Как стало известно «Ъ-Юг», «Группа Агроком» заявила иск с требованием 7 млн евро и 130 млн руб. с сербской компании «Энергопроект Високоградня А.О. Белград», которая строила гостиничный комплекс Hyatt Regency в Ростове. «Группа Агроком» считает, что должна получить компенсацию за нарушение договора строительного подряда, в частности за несоблюдение сроков строительства и низкое качество работ. Иск владельцев комплекса стал ответом на попытку сербской компании взыскать с них 6 млн евро задолженности по оплате в счет исполнения того же договора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

ООО «МКЦ-Девелопмент» (является структурой «Группы Агроком» Ивана Саввиди) подало в Арбитражный суд Ростовской области заявление с требованием взыскать 6,9 млн евро и более 130 млн руб. со строительной компании «Энергопроект Високоградня А.О. Белград» (Сербия). Об этом сообщается на сайте суда.

Фирма «МКЦ-Девелопмент» была оператором проекта по строительству гостинично-делового комплекса Hyatt Regency в Ростове. «Энергопроект Високоградня А.О. Белград» по договору с оператором исполнял функцию генерального подрядчика строительства.

Финансовые претензии к строителям «МКЦ-Девелопмент» обосновал нарушением договорных обязательств с их стороны. Заказчик строительства пояснил суду, что договор предполагал выполнение работ, соответствующих стандартам отеля «пять звезд». Однако сербская компания якобы снизила их качество. Также «МКЦ-Девелопмент» указал на срыв сроков завершения строительства, поскольку стороны до сих пор не подписали документы о сдаче работы подрядчиком. Кроме того, заказчик заявил, что компания «Энергопроект Високоградня А.О. Белград» не предоставила отчет об использовании предоставленных ей строительных материалов. В связи с этим «МКЦ-Девелопмент» потребовал компенсировать их стоимость. Все претензии заказчика строительства отеля относятся к исполнению работ в апреле — мае 2022 года.

Заявление «МКЦ-Девелопмента» было принято арбитражным судом как встречный иск в рамках дела, которое было инициировано несколько месяцев назад самой сербской компанией.

Тогда «Энергопроект Високоградня А.О. Белград» обратился в суд, заявив, что заказчик не доплатил ему по договору генподряда на строительство комплекса Hyatt Regency.

Как следует из материалов дела, стороны заключили договор в 2019 году. Изначально соглашение предполагало авансовую систему оплаты работ, которые были разбиты на несколько этапов. Однако с начала 2021 года стороны договорились об оплате по факту выполнения работ, что было обусловлено необходимостью вносить в них изменения по ходу проведения.

Последний этап строительства был реализован в апреле — мае 2022 года, после чего «Энергопроект Високоградня А.О. Белград» представил заказчику счет, попросив заплатить за указанный период. Как заявила сербская компания, «МКЦ-Девелопмент» ответил отказом, ссылаясь на то, что подрядчик включил в смету не предусмотренные договором работы.

Как писал «Ъ-Юг», в связи с этим «Энергопроект Високоградня А.О. Белград» обратился в арбитражный суд с требованием взыскать с заказчика задолженность в размере 5,9 млн евро. На прошлой неделе суд назначил проведение экспертизы, которая должна проверить обоснованность расчетов строителей относительно размера задолженности.

Комплекс Hyatt Regency в Ростове на ул. Большой Садовой ввели в эксплуатацию в 2022 году. Стройка велась около 12 лет, ее инициаторами были тогдашние владельцы ростовского отеля Don-Plaza (бывшая советская гостиница «Интурист») Игорь Горин и Андрей Демишин.

Изначально стоимость проекта оценивалась в 4,5 млрд руб. Строительство велось с привлечением банковских кредитов. В ходе реализации проекта его стоимость сначала увеличилась до 6,5 млрд руб., а после 2014 года и этого оказалось недостаточно.

Строительство комплекса было остановлено из-за отсутствия финансовых средств, готовность объекта на момент заморозки составляла около 80%.

В 2018 году «Группа Агроком» выкупила у банков связанные с проектом Hyatt права требования к господам Горину и Демишину. Впоследствии предприниматели передали группе недостроенный объект в счет погашения этого долга. Строительство комплекса было возобновлено в 2019 году.

Вадим Водолазов