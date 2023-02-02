Отель с нагрузкой

Как стало известно «Ъ-Юг», компания «Энергопроект Високоградня А.О. Белград» добивается взыскания 5,9 млн евро со структур «Группы Агроком». Компания обратилась в суд, заявив, что ей не доплатили по договору генподряда на строительство комплекса Hyatt Regency в Ростове. «Группа Агроком» отказывается платить, поскольку считает, что подрядчик завысил счет, включив в смету дополнительные работы. Юристы называют ситуацию типичной для строительной отрасли. По их мнению, суду придется разбираться в деле с помощью специальной экспертизы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В процессе строительства ростовский Hyatt Regency подрос в цене

Фото: «Ъ-Юг» В процессе строительства ростовский Hyatt Regency подрос в цене

Фото: «Ъ-Юг»

Строительная компания «Энергопроект Високоградня А.О. Белград» (Сербия) обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском к ООО «МКЦ-Девелопмент» о взыскании 5,9 млн евро (об этом сообщается на сайте суда).

Фирма «МКЦ-Девелопмент» (является структурой «Группы Агроком» Ивана Саввиди) была оператором проекта по строительству гостинично-делового комплекса Hyatt Regency в Ростове.

Как следует из заявления сербской компании, в 2019 году она заключила с «МКЦ-Девелопмент» договор генерального подряда на строительство комплекса на ул. Большой Садовой. Изначально договор предполагал авансовую систему оплаты работ, которые были разбиты на несколько этапов. Однако с начала 2021 года стороны договорились об оплате по факту выполнения работ, что было обусловлено необходимостью вносить в них изменения по ходу проведения.

Последний этап строительства был реализован в период апрель — май 2022 года, после чего «Энергопроект Високоградня А.О. Белград» представил заказчику счет, попросив заплатить за указанный период. Как заявила сербская компания, «МКЦ-Девелопмент» ответил отказом, ссылаясь на то, что подрядчик включил в смету не предусмотренные договором работы. В связи с этим строители обратились в арбитражный суд с требованием взыскать задолженность.

В «Группе Агроком» в четверг не смогли прокомментировать претензии подрядчика.

По мнению адвоката юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, подобные разногласия между заказчиком и подрядчиком в строительной сфере не редкость.

«Ситуация в данной сфере является достаточно типичной и разрешается посредством проведения судебной экспертизы, которая позволит ответить на вопросы о качестве выполненных работ, а также о соответствии подготовленной документации фактически выполненному объему работ», — говорит юрист.

В прошлом году «МКЦ-Девелопмент» сам обращался в суд с финансовыми претензиями к предыдущему подрядчику строительства комплекса Hyatt Regency. Иск на 272 млн руб. был заявлен к подмосковной компании «Гипроив», которую в проекте сменил «Энергопроект Високоградня».

«МКЦ-Девелопмент» заявил, что «Гипроив» не вернул авансовый платеж, который не успел использовать для выполнения работ. В апреле 2022 года суд признал правоту заказчика строительства и удовлетворил требование о взыскании спорной суммы. Тем не менее вернуть деньги до сих пор не удалось. В июле в отношении компании «Гипроив» была применена процедура банкротства, а «МКЦ-Девелопмент» сейчас добивается признания задолженности в рамках процедуры.

Проект создания гостиничного комплекса Hyatt Regency на ул. Большой Садовой в Ростове инициировали в 2006 году тогдашние владельцы ростовского отеля Don-Plaza (бывшая советская гостиница «Интурист») Игорь Горин и Андрей Демишин. Изначально стоимость проекта оценивалась в 4,5 млрд руб. Строительство, которое началось в 2010 году, велось с привлечением банковских кредитов. В ходе реализации проекта его стоимость сначала увеличилась до 6,5 млрд руб., а после 2014 года и этого оказалось недостаточно. В 2017 году строительство комплекса было фактически остановлено из-за отсутствия финансовых средств, готовность объекта на момент заморозки составляла около 80%.

В 2018 году «Группа Агроком» выкупила у банков связанные с проектом Hyatt права требования к господам Горину и Демишину. Впоследствии предприниматели передали группе недостроенный объект в счет погашения этого долга. Строительство комплекса Hyatt было возобновлено в 2019 году. Комплекс ввели в эксплуатацию в 2022 году.

Вадим Водолазов