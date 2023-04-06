Лига спроваживания

Руководство ФК «Амкар Пермь» прилагает все усилия для выхода клуба в год 300-летия Перми в первую футбольную лигу. Проиграв первый после зимнего перерыва матч, клуб сразу сменил тренерский штаб во главе Рустемом Хузиным. Руководство ФК рассчитывает, что кадровые перестановки позволят команде попасть в ФНЛ в этом сезоне. Краевые власти со своей стороны также поставили перед клубом такую задачу и предусмотрели для его выступления в новом турнире увеличенную на 100 млн руб. субсидию. Эксперты считают резкое обновление тренерского штаба рискованным. Однако, по их мнению, шанс выйти в ФНЛ у пермской команды сохраняется.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший защитник "Амкара" Иван Черенчиков призван помочь команде получить повышение в классе

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Бывший защитник "Амкара" Иван Черенчиков призван помочь команде получить повышение в классе

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

ФК «Амкар Пермь» 6 апреля провел первую тренировку под руководством новых наставников — и. о. главного тренера Ивана Черенчикова, прежде тренировавшего молодежную команду клуба, а также его помощников: Сергея Волкова, Вячеслава Дония и Максима Гавриша. Об этом сообщили в пресс-службе ФК. Накануне вечером стало известно, что прежний главный тренер клуба Рустем Хузин, старший тренер Анатолий Агрофенин и тренер вратарей Николай Гришин ушли в отставку. Из предыдущего тренерского состава в клубе «Амкар Пермь», помимо Ивана Черенчикова, остался только тренер по физподготовке Юрий Разгоняев.

В ФК «Амкар Пермь» пояснили, что кадровые перестановки были необходимы для того, чтобы клуб мог выполнить поставленную губернатором региона Дмитрием Махониным задачу выйти в первую лигу в этом году.

Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале сообщил, что уже встретился с новыми тренерами ФК «Амкар Пермь» и командой клуба. При этом, по данным источника, близкого к краевым властям, смена тренерского штаба ФК — личное решение президента клуба Валерия Чупракова, и для руководства региона оно было неожиданным. Формальным поводом для отставки тренеров, по словам собеседника «Ъ-Прикамье», стал проигрыш пермской команды ФК «Торпедо» со счетом 1:2 в первом матче возобновленного первенства страны среди команд второй лиги, который проходил в Миассе 2 апреля.

Валерий Чупраков в беседе с «Ъ-Прикамье» отметил, что не видел возможности вывести клуб в первую лигу с прежними тренерами. «Иногда понимаешь, что твои надежды умрут, если ты не сделаешь какой-то шаг. Нужно было что-то предпринимать, поэтому обновили практически весь тренерский штаб. В его новый состав вошли наши бывшие игроки, которые уже зарекомендовали себя как тренеры. Самое главное — у них горят глаза, это дорогого стоит. Мы решили дать дорогу нашим молодым землякам и предоставить им возможность вырасти в профессиональных наставников команды»,— сказал президент клуба «Амкар Пермь».

ФК «Амкар Пермь» был создан по инициативе краевых властей весной 2021 года как преемник игравшего в Российской премьер-лиге ФК «Амкар», который в 2018 году обанкротился и прекратил существование. Сейчас «Амкар Пермь» играет во второй лиге. При этом еще в прошлом году ему была выдана лицензия РФС II, которая дает возможность выступать в ФНЛ. Господин Чупраков неоднократно декларировал намерение вывести команду в первый дивизион. На одной из последних пресс-конференций, он сообщил, что «надеется сделать такой подарок» к 300-летию Перми. Дмитрий Махонин на недавно проходившем форуме «Мы вместе. Спорт» заявил ТАСС, что правительство региона поставило перед руководством клуба такую задачу. Край со своей стороны значительно увеличил клубу финансирование: в этом году ФК выделят из бюджета Прикамья 125 млн руб. против 21,6 млн руб. в 2022-м. Прежний «Амкар» в последний год своего существования получил от региона 161,5 млн руб.

Рустем Хузин был футболистом пермского «Амкара» с 2000 по 2004 год, отыграл за клуб 151 игру. В 2013 году был главным тренером «Амкара» в премьер-лиге, после этого работал в клубах «Нефтехимик», «Лада-Тольятти», «Луч» и в пермском ФК «Звезда». В июне 2021-го Рустем Хузин возглавил «Амкар Пермь». Под его руководством клуб одержал 27 побед, 14 матчей проиграл и семь раз сыграл вничью. В сентябре 2022 года, когда ФК «Амкар Пермь» проиграл очередной матч чемпионата второй лиги «Новосибирску», Рустем Хузин объявил, что подает в отставку. Однако руководство ФК тогда не приняло его прошение об отставке, заявив, что он просто «поддался эмоциям» на пресс-конференции после матча.

Иван Черенчиков провел в ФК «Амкар» с 2002 по 2017 год 15 сезонов, отыграв более 250 матчей в Российской премьер-лиге. С июня 2021 года входил в штаб ФК «Амкар Пермь», с ноября 2021-го — в тренерский штаб «Амкара-2», а в январе 2023 года возглавил «молодежку» клуба. Карьера всех его помощников тоже связана с «Амкаром». Сергей Волков, как и новый и. о. главного тренера, прежде тренировал молодежную команду ФК «Амкар Пермь», а Вячеслав Доний был селекционером клуба. Максим Гавриш в 2000-х годах играл за «Амкар». С 2018 года был тренером вратарей в ФК «Звезда», работал в этой должность до того, как клуб прекратил существование в 2022 году.

Экс-заведующий отделением футбола краевой Академии игровых видов спорта Сергей Краев считает, что осуществлять резкую смену тренерского штаба ФК «Амкар Пермь» на данном этапе было довольно рискованно. «Конечно, руководство клуба лучше знает ситуацию изнутри. Но мне кажется, логичнее было сменить тренеров в прошлом году, когда Рустем Хузин сам выразил желание уйти, тогда было бы время что-то поменять. Сейчас, на мой взгляд, получилась смена коней на переправе. Нет ничего плохого в том, чтобы давать возможность новым тренерам проявить себя, но все-таки, когда стоит такая амбициозная задача, как правило, делают ставку на уже опытных наставников»,— отмечает господин Краев.

По мнению председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края, бывшего члена правления ФК «Амкар» Геннадия Тушнолобова, оценивать кадровые перестановки в клубе пока преждевременно. Он полагает, что три-четыре игры покажут, как под руководством новых тренеров играет команда и есть ли у нее шанс выйти в первую лигу. «Естественно, производя такие замены, руководители спортивных клубов всегда рассчитывают на лучшее. В принципе, возможности у клуба неплохие. На сегодняшний день команда хорошо укомплектована игроками, у нее есть стадион, манеж — все условия для того, чтобы оттачивать мастерство и наигрывать комбинации, созданы,— рассуждает господин Тушнолобов.— Я думаю, главный вопрос сейчас в том, что делать дальше, если удастся выйти в ФНЛ. Там уже другая организация и система финансирования. Понадобится якорный спонсор, так как краевой бюджет те траты уже обеспечить не сможет. Считаю, об этом стоит подумать».

Екатерина Артемова