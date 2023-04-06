Бывший вице-губернатор Ульяновской области приговорен к пяти годам лишения свободы

Ленинский районный суд Ульяновска 6 апреля огласил приговор бывшему первому заместителю губернатора Ульяновской области (работавшему при губернаторе Сергее Морозове) Анатолию Озернову, обвинявшемуся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и растрате в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до 6 лет лишения свободы). Об этом сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как сказано в обвинительном заключении, в период с августа 2019 по июль 2021 года Анатолий Озернов получил от уже осужденного предпринимателя Константина Вершинина взятку на общую сумму более 2,7 млн руб. «за способствование обеспечению победы подконтрольного предпринимателю ООО "Ин-Сервис"» в аукционе на ремонт помещений ситуационного центра губернатора, а также за заключение с этой компанией госконтрактов, «при исполнении которых были завышены стоимость материалов и объем работ».

В рамках того же уголовного дела руководитель ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» Павел Прокофьев обвинялся в растрате группой лиц в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве организованной группой в крупном размере (он, по версии следствия, организовал заключение между управделами и Константином Вершининым фиктивного госконтракта на уборку веток и мусора, чтобы оплатить расходы некоего областного мероприятия).

Суд оправдал Анатолия Озернова по обвинению в растрате, признав его право на реабилитацию, но посчитал его виновным в получении взятки, приговорив бывшего вице-губернатора к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 5,5 млн руб. и лишением на три года права занимать должности в органах власти.

Павла Прокофьева суд также оправдал по обвинению в растрате, обвинение в мошенничестве переквалифицировал с ч. 4 на ч. 2 ст. 159 УК РФ, назначив ему полтора года исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.

Адвокаты обвиняемых настаивают на полной невиновности своих подзащитных и заявляют, что после ознакомления с полным текстом приговора направят апелляционные жалобы.

В прокуратуре Ульяновской области, которая настаивала для Анатолия Озернова на наказании в виде десяти лет колонии строгого режима, а для Павла Прокофьева — пяти лет общего режима, считают наказания «достаточно мягкими» и после изучения полного текста приговора намерены рассмотреть вопрос о направлении апелляционного представления.

Подробности дела бывшего первого зама ульяновского губернатора — в материале «Ъ» «Суд вышел из бани».

Сергей Титов, Ульяновск