Суд вышел из бани

В Ульяновске суд завершил рассмотрение уголовного дела бывшего первого заместителя губернатора Анатолия Озернова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и растрате — всего на сумму 2,7 млн руб. Обвинение считает вину Анатолия Озернова доказанной и настаивает на наказании в виде десяти лет лишения свободы со штрафом 13 млн руб. Обвиняемый в последнем слове сказал, что считает себя невиновным, и отмечает, что стал жертвой политических интриг. Адвокаты настаивают на невиновности бывшего вице-губернатора и заявляют, что в пользу этого были представлены все необходимые доказательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель губернатора Ульяновской области Анатолий Озернов в Басманном суде

Фото: Пресс-служба Басманного суда Бывший заместитель губернатора Ульяновской области Анатолий Озернов в Басманном суде

Фото: Пресс-служба Басманного суда

В Ленинском районном суде Ульяновска завершилось судебное следствие по делу бывшего первого вице-губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), а также в растрате в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

Анатолий Озернов работал первым заместителем губернатора Ульяновской области в тот период, когда регионом руководил Сергей Морозов. Он возглавлял администрацию губернатора и уволился в апреле 2021 года после отставки Морозова.

Господина Озернова задержали в Москве 25 ноября 2021 года сотрудники регионального СУ СКР совместно с УФСБ. Первоначально ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чиновнику инкриминировали привлечению к участию в конкурсах «аффилированных предпринимателей», которые увеличили стоимость работ на сумму более 15 млн руб.

В августе 2022 года эпизод с контрактом на ремонт представительства региона в Москве был исключен из дела, а само обвинение переквалифицировали на получение взятки и растрату.

Тогда же обвинение в растрате и мошенничестве также было предъявлено директору ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» Павлу Прокофьеву.

Уголовное же дело по факту завышения стоимости работ при ремонте представительства региона было выделено в отдельное производство. Обвинение по этому делу было предъявлено Константину Вершинину, который фактически руководил исполнением контракта. Тот оформил явку с повинной, свою вину признал и, подписав досудебное соглашение, дал показания против Анатолия Озернова (3 ноября 2022 года ему был вынесен приговор — три года условно).

Как поясняли «Ъ» в облпрокуратуре, Анатолий Озернов на одном из совещаний рекомендовал господина Вершинина как надежного человека, который должен выиграть аукцион на ремонт помещений для ситуационного центра, а после этого дал понять предпринимателю, что тот должен его «отблагодарить». На аукционе победу одержала компания «Ин-Сервис» (ООО, Ульяновск), которая, по версии следствия, была подконтрольна Константину Вершинину.

Взятку, как считает следствие, Анатолий Озернов получил в виде имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера.

Константин Вершинин по просьбе вице-губернатора якобы провел ремонт дачи его тестя в СНТ «Оазис-1» стоимостью 2,5 млн руб., изготовил и поставил ему шкаф для прихожей стоимостью 120 тыс. руб., а также поставил на дачу сруб для бани стоимостью 80 тыс. руб.

Кроме того, по версии следствия, по просьбе Анатолия Озернова Константин Вершинин оплатил ОГКУ «Служба обеспечения общественного питания» 285 тыс. руб. «расходов на проведение мероприятия областной власти», «что потом было компенсировано Вершинину оплатой из бюджетных средств по фиктивным договорам».

Обвинение считает вину Анатолия Озернова полностью доказанной.

В минувший четверг гособвинитель Гузель Шамсутдинова запросила для Анатолия Озернова наказание в виде десяти лет колонии строгого режима со штрафом 13,9 млн руб. и с лишением права занимать должности в органах власти на срок десять лет.

В отношении главы ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» Павла Прокофьева прокуратура настаивала на наказании в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом 600 тыс. руб. и лишением права занимать должности в органах власти на два с половиной года.

Анатолий Озернов вину не признал. В пятницу в своем последнем слове он заявил, что его обвиняют в преступлении, к совершению которого он «не имел никакого отношения». Он также отметил, что «попал в жернова политических интриг».

Адвокат экс-замгубернатора Александр Паулов также настаивает на полной невиновности своего подзащитного. По его словам, «никаких взяток Озернов не брал, шкаф заказывала его жена» и «все документы по нему были суду представлены», «сруб бани был поставлен в июне 2021 года, когда Озернов уже не был чиновником, значит, взятки не может быть по определению».

К тому же тесть Озернова представил суду документы о том, что он заплатил за установку сруба 50 тыс. руб. и за ремонт дачи 1,2 млн руб., тем более что средства на это у него как бывшего проректора института гражданской авиации были. «К ООО “Держава”, которое делало ремонт дачи, Вершинин вообще не имеет никакого отношения»,— пояснил адвокат.

Он также отметил, что в деле много фактических ошибок следствия, отсутствуют экспертизы, без которых невозможно рассматривать такое дело.

«А главное — материалы дела основаны на показаниях заинтересованных людей, которые по досудебному соглашению фактически были обязаны давать изобличающие показания. Пять свидетелей обвинения — это жулики и воры. Это и стало главной базой обвинения»,— добавил адвокат. Так, Вершинина Озернову рекомендовал некто Константин Алексич, в то время руководитель ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», который сам позднее обвинялся в превышении должностных полномочий, заключил досудебное соглашение и получил штраф 30 тыс. руб.

Суд объявил, что приговор бывшему первому вице-губернатору будет вынесен 6 апреля.

Сергей Титов, Ульяновск