В Чебоксарах отменили концерт «Ночных снайперов»

Власти Чебоксар отменили концерт Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы».

«Концерт Дианы Арбениной и группы ''Ночные снайперы'', запланированный на 14 апреля в Ледовом дворце ''Чебоксары Арена'', отменяется. Соответствующее уведомление направлено организатору концерта»,— говорится в сообщении в Telegram-канале мэра Чебоксар Дениса Спирина.

Концерты артистки отменили также в Улан-Удэ и Тольятти.

В апреле 2022 года Диана Арбенина на концерте в Челябинске исполнила песню «Не молчи» с критикой военных действий на Украине.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов говорил, что «несогласие с властью» является основанием для ограничения возможностей «публично доносить свою позицию» и «популярный певец» с такой позицией может петь «в ресторане своего друга», но не на государственных площадках. «Он имеет право на свою позицию, он имеет право петь, что он считает нужным, если не нарушает законы, но не за мои бабки. Это тоже демократия»,— говорил господин Морозов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"