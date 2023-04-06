Соликамские электросети передадут в краевую собственность

Сегодня на заседании Соликамской думы депутаты одобрили передачу электросетевого имущества на краевой уровень. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Электросетевое имущество муниципалитета передадут в собственность ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС). Унитарное предприятие в рамках инвестиционной программы собирается выполнить в Соликамске реконструкцию нескольких электрических подстанций и модернизировать распределительные подстанции. Кроме того, планируется реконструировать и построить новые электрические сети протяженностью более 90 км. На эти цели ПКГУП намерено направить в течение десяти лет около 1 млрд руб.

Сейчас электросети Соликамска принадлежат МУП «Городские коммунальные электрические сети» (ГКЭС) и находятся в аренде у ОАО «МРСК Урала». Вопрос о передаче их в краевую собственность рассматривался больше месяца. Изначально на внеочередном заседании 27 февраля депутаты муниципалитета не поддержали эту инициативу, затем обсуждение откладывалось из-за позиции прокуратуры, выступавшей против передачи. Кроме того, в марте местная фракция КПРФ провела два митинга против передачи сетей.

На фоне дискуссии 3 апреля ОАО «МРСК Урала» направило в администрацию и думу Соликамска предложение отдать электросети муниципалитета компании в концессию на 30 лет. «МРСК Урала» выражали готовность инвестировать в развитие электросетей, а также предлагали ежемесячно платить в местный бюджет по 1,15 млн руб. без учета НДС за использование электросетевого имущества.

Напомним, в декабре 2022 года Законодательное собрание Пермского края приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Изначально планировалось, что электросети будут объединены и переданы ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), которое было учреждено АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (100% акций в собственности регионального минстроя). Однако ряд муниципалитетов, как и Соликамск, выступали против передачи электросетей ООО. Тогда в начале марта краевое министерство ЖКХ создало для этих целей ПКГУП «Краевые электрические сети».