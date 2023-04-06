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Коммерсантъ FM
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UBS: мировому авторынку грозит перепроизводство

Аналитики швейцарского банка UBS заявили, что в текущем году на мировом рынке легковых автомобилей предложение может оказаться существенно выше спроса. По их оценкам, производство машин во всем мире по итогам года превысит продажи на 6%. UBS отмечает, что в настоящий момент у автопроизводителей вполне хватает заказов, поэтому в первой половине года цены на машины вряд ли будут сокращаться.

Однако после этого, полагают аналитики, замедление мирового экономического роста и увеличение расходов потребителей на повседневные нужды приведут к тому, что у людей будет меньше средств на покупку новых автомобилей. За этим последует сокращение спроса, а затем и вынужденное сокращение цен вплоть до «ценовых войн» среди производителей.

Как отмечают аналитики, уже сейчас некоторые производители электромобилей вынуждены были снизить розничные цены на ряд моделей из-за выросших цен на энергоносители и электричество. В январе Tesla снизила в Великобритании розничные цены на свои модели: сокращение составило до £8 тыс. Снижаются цены на электромобили и на вторичном рынке — в Британии они уже подешевели на 13%, в среднем до £33 тыс.

UBS полагает, что через несколько месяцев эта тенденция доберется и до производителей автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. «Принимая во внимание текущие планы выпуска машин, мы видим риски перепроизводства и растущее ценовое давление,— отмечает ведущий аналитик банка Патрик Хуммель.— Ценовые войны уже начались в сегменте электромобилей, и в скором времени мы ожидаем того же и в сегменте автомобилей с ДВС».

О продажах легковых автомобилей в России читайте в публикации «Ъ» «Авторынок РФ упал на низкой базе».

Евгений Хвостик

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